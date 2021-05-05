Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 3 takıma ihtar cezası verildi!
Giriş Tarihi: 5.5.2021 15:31 Son Güncelleme: 5.5.2021 15:45

'de 3 takıma ihtar cezası verildi!

Süper Lig'de 3 takıma ihtar cezası verildi!

2019/20 Takım Harcama Limitleri aşma oranları ile ilgili KLK Kararı açıklandı. Buna göre , ve 'ya harcama limitlerini aştıkları için ihtar cezası verildi.

Süper Lig'de Takım Harcama Limitlerini aşan Antalyaspor, Başakşehir Futbol Kulübü ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne ihtar cezası verildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-20 Takım Harcama Limitleri aşma oranları ile ilgili Kulüp Lisans Kurulu (KLK) kararlarını açıkladı. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan "Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı 89. Maddesinde" bulunan, "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin belirlenmesi" kapsamında talimata eklenen Ek.XII'de belirtilen prensiplere uygun olarak; Kulüplerin 2019/2020 futbol sezonuna ait Takım Harcama Limitleri 02 Eylül 2019 tarihinde belirlenip kulüplere tebliğ edilmiş ve aynı zamanda TFF'nin resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.

02 Eylül 2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limiti tutarı 15 Aralık 2019 tarihine kadar Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı Ek.XII/G maddesi kapsamında kabul edilen başvuruların değerlendirilmesi sonucunda yeniden belirlenmiş ve 31 Aralık 2019 tarihinde kulüplere tebliğ edilmiş ve TFF internet sitesinde yayınlanmıştır.

2019/2020 futbol sezonunun tamamlanmasını takiben kulüpler tarafından hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından onaylanan Takım Harcama Limiti gerçekleşme raporları 03.05.2021 tarihinde yapılan Kulüp Lisans Kurulu Toplantısında Kurulumuzca nihai olarak incelenmiştir.

Kulüplerin 2019/2020 2. tescil dönemi içerisinde gerçekleşen transfer işlemleri ve limit artırım başvurularının değerlendirilerek 2. Transfer ve tescil dönemi sonunda (%30 sapma payı dikkate alınarak) ilgili sezona ait hesaplanmış olan Takım Harcama Limitleri, sezona ait gelir ve gider gerçekleşmeleri de dikkate alınarak, kulüpler tarafından hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından onaylanan Takım Harcama Limiti gerçekleşme raporları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda;

1- ALANYA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, BEŞİKTAŞ A.Ş., DENİZLİSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş., GALATASARAY A.Ş., GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, GÖZTEPE SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş., KASIMPAŞA A.Ş., KAYSERİSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, KONYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, YENİ MALATYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş., SİVASSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, ve TRABZONSPOR A.Ş.'nin tahsis edilen Takım Harcama Limitleri dahilinde kaldıkları kanaatine varılmış olup "Ek.XII/J maddesi uyarınca herhangi bir cezai işlem uygulanmamasına,"

2- ANTALYASPOR SPOR FAALİYETLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş., İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. ve GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin tahsis edilen Takım Harcama Limitlerini % 6'dan daha az aştıkları tespit edilmiş ve Ek.XII/J maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ihdas edilmesine, Karar verilmiştir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Kaymakamdan otomobilde iğrenç hareket! Küçük çocuk ormanda yakaladı
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı ve ödeneceği tarih açıklandı!
Son dakika... İçişleri Bakanlığı Market genelgesinde kritik detaylar: Sigara ve hafta sonu...
Hastalıkla boğusan Seren Serengil'in durumu kötüye gidiyor! Seren Serengil'in vücudunda sadece 4 kg yağ kalmış...
İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı
Son dakika haberi: Kapıda pandemi desteği! O ödemeler kapıda yapılacak
Çukur’un yıldızı Damla Sönmez’den bomba aşk itirafı!
Son dakika: Şampiyonluk yarışı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisi için olay sözler! "Artık şampiyonu sadece hakemler değiştirir"
Sergen Yalçın'dan flaş derbi sözleri! 'G.Saray maçına gelmesin...'
SON DAKİKA: CHP'de istifa depremi! Gaye Usluer, Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 3 takıma ihtar cezası verildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA