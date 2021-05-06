Son dakika: Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan flaş açıklamalar: "Terim seçim malzemesi..."

Yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak pandemi koşullarının imkân vereceği en yakın tarihte, iptal edilen seçimin yapılacağı bildirildi. Ancak seçimin iptali, kulüp üyeleri ve başkan adayları tarafından tepkiyle karşılandı. Yönetimde de bu konuda fikir ayrılıkları olurken, akşam saatlerinde istifalar yaşandı. Başkan adaylarından Burak Elmas, "Yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin iptali söz konusu olamaz. Bu seçim mutlaka yapılacak" tepkisini gösterdi.