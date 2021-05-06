Son dakika: Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan flaş açıklamalar: "Terim seçim malzemesi..."

Galatasaray'da gözler bir yandan cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisine çevrilmişken diğer yandan da başkanlık seçimi için çalışmalar yapılıyor. 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim, dün yapılan açıklama sonrası ileri bir tarihe alındı. Alınan bu karar sonrası mevcut yönetimde istifaları getirdi ve başkan adayları da karara büyük tepki gösterdi.
GALATASARAY BAŞKANI BURAK ELMAS'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
Galatasaray'da resmi olarak ilk başkan adaylık başvurusunu yapan Burak Elmas, SABAH Spor'u Çengelköy'deki ofisinde ağırladı. Burak Elmas, Galatasaray gündemini değerlendirdi ve Fatih Terim konusunda flaş açıklamalarda bulundu.
"FATİH TERİM'İN G.SARAY'DAN AYRILMASI..."
"Fatih Terim'in G.Saray'dan ayrılması mümkün değil çünkü Galatasaray'ın ta kendisi ve teknik direktörlüğü bıraksa bile Galatasaray şapkası hep önünde olacak. Başkan seçilirsem, Fatih Terim ile devam etmeyi arzu ediyorum ama henüz hoca ile konuşmadığımdan hoca adına taahhüt veremem.
"TERİM SEÇİM MALZEMESİ YAPILMAMALI"
Her aday zaten Fatih Hoca ile çalışmak istemeli. Gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktör. Ama Fatih Terim seçim malzemesi de yapılmamalı. Bana sürekli bu soru sorulduğu için hoca ile çalışmak istediğimi söylüyorum. Seçim siyaseti yapılması, hocaya da haksızlık.
"POPÜLER OLMAK IÇIN YOLA ÇIKMADIK!"
Yola çıkarken bu yolun ne kadar zor olduğunu ve cesur kararlar almamız gerektiğini bilerek çıktık. G.Saray en zor dönemine girdi. Popüler olmak için bu işe soyunmadık. Görevi bıraktıktan birkaç sene sonra yaptıklarımızın değeri anlaşılacak.
"KİŞİLERİN DEĞİL G.SARAY'IN BAŞKANI OLACAĞIM"
Cesur ve kararlı olacağız. Ben kişilerin değil Galatasaray'ın başkanı olacağım. Galatasaray'ın doğrulukları çerçevesinde, kişilerin istediğini değil Galatasaray'ın ihtiyaçlarını yerine getireceğim.
"ARDA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENECEK"
Arda için Fatih Hoca zaten kararını verdi. G.Saray'ın yalnız bırakıldığı dönemde kaptan olarak sorumluluğunu fazlasıyla yerine getirdi. Kısa sürede güzel bir sınav verdi Arda...
Fatih Terim ve Arda gibi Galatasaray'ı evi gibi gören isimlerin varlığı çok önemli. Arda önce futbolcu sonra da başka görevlerde hem Galatasaray'ın bugününde hem de geleceğinde rol alacak.
YÜKSEK MALİYET BİTTİ!
70 milyon Euro ile kaybettiğimiz şampiyonluklar olduğu gibi 40 milyon Euro ile şampiyon olduğumuz sezonlar da var. Doğru bütçe, doğru strateji ve doğru takımı kuracağız. Hocamızla görüşeceğiz... Popüler olmak için yüksek maliyetli oyuncuları getirme devri bitti.
"KARTAL'I YENERİZ"
-TÜRK Telekom Stadı'nın sponsorluğu için görüşmeleri yaptık. Mevcut anlaşmadaki rakamın çok daha üzerinde bir isim sponsoru bulduk.
-GALATASARAY şampiyonluk şansı azalsa dahi her maça kazanmak için çıkar. Hele ki Fatih Hoca'nın %1 ihtimal bile kalsa pes etmeyeceğini biliyorum. Hafta sonu derbiyi kazanırız ve şampiyonluk şansımızı son ana kadar taşırız.
Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Başkan Mustafa Cengiz bugün düzenleyeceği basın toplantısını ileri bir tarihe ertelerken, sarı-kırmızılı kulüp akşam saatlerinde tam kapanmayı gerekçe göstererek 29 Mayıs'taki seçimi iptal etti. Türkiye'de 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05:00'e kadar tam kapanma uygulandığının hatırlatıldığı resmi açıklamada kulüp tüzüğünün Dördüncü Bölüm "Seçim Öncesi İşleri" başlığı altında düzenlenen 61. maddesi gereği bu kararın alındığı ifade edildi.
Yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak pandemi koşullarının imkân vereceği en yakın tarihte, iptal edilen seçimin yapılacağı bildirildi. Ancak seçimin iptali, kulüp üyeleri ve başkan adayları tarafından tepkiyle karşılandı. Yönetimde de bu konuda fikir ayrılıkları olurken, akşam saatlerinde istifalar yaşandı. Başkan adaylarından Burak Elmas, "Yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin iptali söz konusu olamaz. Bu seçim mutlaka yapılacak" tepkisini gösterdi.
ÇELEBİ DE HAZIRLIK YAPIYORDU
Şu ana kadar Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu resmen adaylıklarını açıkladı. Başkan Mustafa Cengiz'in ise henüz aday olup olmayacağı bilinmiyor. Camiadan baskı gören Işın Çelebi'nin de adaylık için kolları sıvadığı ve üyelerden imza topladığı bildirildi. Muhalefetin bundan sonra nasıl bir tavır takınacağı merak ediliyor.