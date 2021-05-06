Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig şampiyonunu bekleyen tehlike! Chelsea Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa...
Giriş Tarihi: 6.5.2021 07:47 Son Güncelleme: 6.5.2021 07:47

şampiyonunu bekleyen tehlike! 'ni kazanırsa...

Süper Lig şampiyonunu bekleyen tehlike! Chelsea Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa...

Dün oynanan son yarı final maçında , 'i 2-0 mağlup ederek adını finale yazdıran diğer takım oldu. Chelsea'nin finale çıkması Türkiye 'ini de yakından ilgilendiriyor. İngiliz ekibinin kupayı kazanması ihtimalinde Süper Lig şampiyonu olacak takımın 'ne direkt katılma hakkı da tehlikeye girmiş olacak. Chelsea'nin ligdeki konumu bu durumu belirleyecek. Peki bu durum nasıl olacak? İşte o detaylar...

Şampıyonlar Ligi'nde önceki gün PSG'yi eleyerek finale yükselen Manchester City'nin ardından, dün diğer finalist Chelsea oldu. İngiliz devi, İspanya'da 1-1 biten maçın rövanşında Real Madrid'i sahasında 2-0 mağlup etti.

ŞAMPİYONAR LİGİ'NDE İKİ İNGİLİZ EKİBİ FİNALDE!

Maçın 29. dakikasında Havertz'in aşırtma vuruşunda direkten dönen topu kafayla tamamlayan Werner, Chelsea'yi öne geçirdi. 85'te ise Mount, Pulisic'in pasını plase bir şutla ağlara gönderdi ve takımına bileti aldırdı. 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşmasında böylece, iki İngiliz ekibi mücadele edecek.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU İÇİN TEHLİKE: CHELSEA KAZANIRSA...

Chelsea'nın finale kalmasının ardından, Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'ne direkt katılma hakkı tehlikeye girdi. Premier Lig'de bitime 4 hafta kala 4. sırada olan Chelsea, eğer Şampiyonlar Ligi kupasını kazanır ve kendi ligini de ilk 4'te bitiremezse, bu sezonun Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi'ne direkt katılım sağlayamayacak ve ön eleme oynamak zorunda kalacak.

NOT: Geçen sezonun UEFA Ülkeler Sıralaması'nda Türkiye 11. olduğu için bu seneki Süper Lig şampiyonunun direkt katılımı, Devler Ligi'nde mevcut sezonu şampiyon bitirecek takımın aynı zamanda ülke liginden gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanmasıyla mümkün olabilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı
Son dakika... İçişleri Bakanlığı Market genelgesinde kritik detaylar: Sigara ve hafta sonu...
Basın toplantısına THY uçağı damga vurdu
SON DAKİKA: 5 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Sergen Yalçın'dan flaş derbi sözleri! 'G.Saray maçına gelmesin...'
Libya'dan Yunanistan'a tokat gibi sözler!
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı ve ödeneceği tarih açıklandı!
Milli Muharip Uçak için hedefi açıkladı! F-16 detayı dikkat çekti
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli sağanak uyarısı! Hafta sonuna dikkat...
Hande Erçel ilk kez sevgilisi Kerem Bürsin hakkında konuştu! İşte Hande Erçel'in aşk itirafı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig şampiyonunu bekleyen tehlike! Chelsea Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA