Süper Lig şampiyonunu bekleyen tehlike! Chelsea Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa...

SÜPER LİG ŞAMPİYONU İÇİN TEHLİKE: CHELSEA KAZANIRSA...

Chelsea'nın finale kalmasının ardından, Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'ne direkt katılma hakkı tehlikeye girdi. Premier Lig'de bitime 4 hafta kala 4. sırada olan Chelsea, eğer Şampiyonlar Ligi kupasını kazanır ve kendi ligini de ilk 4'te bitiremezse, bu sezonun Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi'ne direkt katılım sağlayamayacak ve ön eleme oynamak zorunda kalacak.