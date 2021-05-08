Trabzonspor yerini sağlamlaştırmak istiyor! Trabzonspor - Antalyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Avrupa kupalarını hedefleyen Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligde 64 puanla 4. sırada yer alan Bordo-mavililer, rakibini yenerek konumunu iyice sağlamlaştırmak istiyor. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. En son ligin 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 8 Mart'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 60 gündür kaybetmiyor. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde oynanan 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hüseyin, Marlon, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Podolski, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel.
TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK!
Trabzonspor'da kart cezalısı Berat Özdemir ile sakatlığı bulunan Vitor Hugo takımda yer alamıyor.
Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 52 gol atarken, 20 gol yedi.
İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.