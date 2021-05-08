Trabzonspor yerini sağlamlaştırmak istiyor! Trabzonspor - Antalyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Avrupa kupalarını hedefleyen Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligde 64 puanla 4. sırada yer alan Bordo-mavililer, rakibini yenerek konumunu iyice sağlamlaştırmak istiyor. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. En son ligin 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 8 Mart'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 60 gündür kaybetmiyor. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde oynanan 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

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