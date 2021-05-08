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Giriş Tarihi: 8.5.2021 19:18 Son Güncelleme: 8.5.2021 20:00

yerini sağlamlaştırmak istiyor! Trabzonspor - (CANLI)

Trabzonspor yerini sağlamlaştırmak istiyor! Trabzonspor - Antalyaspor CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Avrupa kupalarını hedefleyen , 'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Ligde 64 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek konumunu iyice sağlamlaştırmak istiyor. Bordo-mavililerde sakatlığını atlatan Edgar Ie ilk 11'de yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Avrupa kupalarını hedefleyen Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligde 64 puanla 4. sırada yer alan Bordo-mavililer, rakibini yenerek konumunu iyice sağlamlaştırmak istiyor. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. En son ligin 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 8 Mart'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 60 gündür kaybetmiyor. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde oynanan 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR | CANLI

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hüseyin, Marlon, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Podolski, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK!

Trabzonspor'da kart cezalısı Berat Özdemir ile sakatlığı bulunan Vitor Hugo takımda yer alamıyor.

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 52 gol atarken, 20 gol yedi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

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Trabzonspor yerini sağlamlaştırmak istiyor! Trabzonspor - Antalyaspor (CANLI)
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