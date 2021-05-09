Fırtına kısa esti!

Lig'de kalan maçları, gelecek sezon öncesi oyun planını oturtma fırsatı olarak gören Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 yendi. İlk 60 dakikada oyunu kontrol eden bordo-mavililer, bu dakikadan sonra ise Antalyaspor'un baskısıyla bocaladı. Maçın başında Nwakaeme'nin klas golüyle öne geçenKaçan bir gol pozisyonunda yapılanAbdülkadir Ömür attığı gol ve performansıyla sakatlığının etkilerini tamamen atlattığını da gösterdi. Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken bordomavililer ligi 4. sırada bitirmeyi de garantiledi.TRABZONSPOR'DA sakatlanıp oyun dışı kaldığı Konyaspor maçının ardından 18 maç sonra ilk 11'de forma şansı bulan Abdülkadir Ömür, golünü de atmayı başardı. Bordo-mavili futbolcu ligdeki ikinci kez ağları bulurken, bundan önceki tek golünü eylül ayında oynanan Beşiktaş maçında kaydetmişti.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2 yabancı futbolcu ile anlaştıklarını söyleyip, "İki oyuncu ile de görüşmelerimiz sürüyor. Geçtiğimiz hafta Uğurcan için bir İtalyan gazeteci aradı. Söz konusu olan oyuncu, Avrupa'nın en iyisi dedim" diye konuştu.Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü atan Nwakaeme, ligde tam 16 maç sonra fileleri havalandırdı. Nijeryalı futbolcu en son 24. haftadaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında gol atmıştı.