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Giriş Tarihi: 9.5.2021

Fırtına kısa esti!

YUNUS EMRE SEL
Fırtına kısa esti!

Nwakaeme ile öne geçen bordo-mavililer ikinci yarıda Abdülkadir Ömür’ün golüyle farkı ikiye çıkardı. Ancak vites düşüren Fırtına karşısında Amilton ile umutlanan ’un baskısı sonucu değiştirmedi. Trabzonspor ligi 4. bitirmeyi garantiledi

Süper Lig'de kalan maçları, gelecek sezon öncesi oyun planını oturtma fırsatı olarak gören Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 yendi. İlk 60 dakikada oyunu kontrol eden bordo-mavililer, bu dakikadan sonra ise Antalyaspor'un baskısıyla bocaladı. Maçın başında Nwakaeme'nin klas golüyle öne geçen Fırtına, ilk yarıda pas trafiğini tek taraflı olarak kontrol etti. Kaçan bir gol pozisyonunda yapılan 21 pas, gelecek sezonki oyun planının bir göstergesi olurken, Abdülkadir Ömür attığı gol ve performansıyla sakatlığının etkilerini tamamen atlattığını da gösterdi. Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken bordomavililer ligi 4. sırada bitirmeyi de garantiledi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR 11'E GOLLE DÖNDÜ
TRABZONSPOR'DA sakatlanıp oyun dışı kaldığı Konyaspor maçının ardından 18 maç sonra ilk 11'de forma şansı bulan Abdülkadir Ömür, golünü de atmayı başardı. Bordo-mavili futbolcu ligdeki ikinci kez ağları bulurken, bundan önceki tek golünü eylül ayında oynanan Beşiktaş maçında kaydetmişti.

TRANSFER MÜJDESİ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2 yabancı futbolcu ile anlaştıklarını söyleyip, "İki oyuncu ile de görüşmelerimiz sürüyor. Geçtiğimiz hafta Uğurcan için bir İtalyan gazeteci aradı. Söz konusu olan oyuncu, Avrupa'nın en iyisi dedim" diye konuştu.

NWAKAEME SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü atan Nwakaeme, ligde tam 16 maç sonra fileleri havalandırdı. Nijeryalı futbolcu en son 24. haftadaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında gol atmıştı.

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Fırtına kısa esti!
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