PSG'nin puan kaybı sonrası Lille şampiyonluğa çok yakın! Kral Burak Yılmaz Fransa'yı dize getirdi...

Fransa Ligue 1'in 36. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren PSG, Rennes'e konuk oldu. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Konouk ekip 45'te Neymar ile 1-0 öne geçerken Rennes 70'te Sehrou Guirassy ile eşitliği sağladı.
Bu sonuçla ligde 4 maç sonra puan kaybeden Paris Saint-Germain, puanını 76 yaptı ve 79 puanlı lider Lille'in 3 puan gerisinde kaldı.
Fransa Ligue 1'in 36. haftasında lider Lille ise Kuzey derbisinde deplasmanda Lens'i milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın 2 gol attığı maçta 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmadı.
Ligue 1'de kalan son 2 haftada lider Lille 37. haftada sahasında Saint-Etinne'i konuk edecek. Lille, 38. ve son haftada ise Angers deplasmanına çıkacak. PSG ise 37. haftada Reims'i konuk ederken 38. ve son haftada ise Brest deplasmanına çıkacak.
Bu sezon Lille formasıyla harika bir sezon geçiren 35 yaşındaki milli futbolcumuz ve milli takım kaptanı Burak Yılmaz, çıktığı 31 maçta 17 gol atıp 5 asist yaptı. Burak, 15 golü lig maçlarında kaydetti.,
Yusuf Yazıcı da 40 maçta 14 gol attı ve 5 asist yaptı. Lille defansında sağ kanadın bel kemiği olan Zeki Çelik ise oynadığı 33 maçta 4 gol ve 3 asist katkısı yaptı.