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Giriş Tarihi: 9.5.2021 22:07 Son Güncelleme: 9.5.2021 22:50

maçı öncesinde konuştu! "Amacımız puan ve puanlar almak..."

Rıza Çalımbay Fenerbahçe maçı öncesinde konuştu! Amacımız puan ve puanlar almak...

'in 41. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında geçtiğimiz hafta oynanan maçların sonucuyla birlikte lider Beşiktaşla, sarı-lacivertli takım arasındaki puan farkı 2'ye indi. 41. haftada oynanacak Sivasspor maçı öncesinde yayınına bağlanan , "Bütün amacımız Fenerbahçe'den puan ve puanlar almak." diye konuştu.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü son 2 haftaya kaldı. 40. haftada lider Beşiktaş'ın Galatasaray'a kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne karşı aldığı son dakika galibiyeti zirvede işlerin daha fazla kızışmasına neden oldu.

Beşiktaşla arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Fenerbahçe, 40. hafta sonrasında şampiyonluk için en çok ümitlenen takım oldu. 41. haftada ligin bu sezon en zorlu takımlarından birisi olmayı başaran Sivasspor'u evinde konuk edecek olan sarı-lacivertliler, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.

41. haftada oynanacak Sivasspor maçı öncesinde A Spor yayınına bağlanan Rıza Çalımbay, "Bütün amacımız Fenerbahçe'den puan ve puanlar almak." diye konuştu.

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İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları...

"Fenerbahçe maçı kolay olmayacak. Elimizden geleni yapacağız. Bazı eksiklerimiz var, onun dışında sorunumuz yok. Hatayspor bizden 1 puan önde. Onları yakalamak için Fenerbahçe maçından puan ve puanlar almak zorundayız."

"Şampiyonluğu etkileyecek bir maç. O yüzden kolay olmayacak. Büyük takımlar, özellikle kendi sahalarında baskılı oynar. Yatabare, Boyd, Samba ve Erdoğan maalesef olmayacak. Bunların dışında sahaya çıkacak kadromuz var."

"Sosyal medyada kimin ne yazdığı belli değil. Biz bunlara bakmadan işimizi yapmak istiyoruz. Sosyal medyayı dikkate almadan sahaya konsantre olmak istiyoruz."

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"Gradel'in 2 yıl daha sözleşmesi var 2 yıl daha devam edecek. Benim sözleşmem sezon sonunda bitiyor, maçlar bittikten sonra bakacağız."

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu! "Kolay olmayacak..."

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Rıza Çalımbay Fenerbahçe maçı öncesinde konuştu! "Amacımız puan ve puanlar almak..."
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