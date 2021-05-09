Rıza Çalımbay Fenerbahçe maçı öncesinde konuştu! "Amacımız puan ve puanlar almak..."

Beşiktaşla arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Fenerbahçe, 40. hafta sonrasında şampiyonluk için en çok ümitlenen takım oldu. 41. haftada ligin bu sezon en zorlu takımlarından birisi olmayı başaran Sivasspor'u evinde konuk edecek olan sarı-lacivertliler, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.