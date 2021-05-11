Beşiktaş, Karagümrük maçında 10 futbolcuyla hücum edecek

KARAGÜMRÜK'E DERBİ PRİMİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig' in son dönemecinde takıma hem maddi hem de manevi olarak desteklerini her fırsatta gösterdi. Başkan, Galatasaray maçı öncesi 3 maçlık galibiyet periyodunda takıma kişi başı 310 bin TL prim verdi. Başkan Çebi, Galatasaray derbisi için de 200 bin TL ödeyecekti ama galibiyet gelmedi. Oyuncularına sonsuz güvenine devam eden siyah-beyazlıların başkanı, derbide veremediği primi Karagümrük mücadelesi için ayırdı. Takımın prim için değil şampiyonluk için mücadele ettiğini bilen Çebi, sürekli tesislere giderek oyuncularını yalnız bırakmıyor.