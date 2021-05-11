Süper Lig'de son iki haftaya girildi. Lider Beşiktaş şampiyonluğa Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre bir adım daha yakın durumda. Bugün de ligi 4. sırada bitiren Trabzonspor zorlu Konyaspor deplasmanında mücadele verecek. Maç öncesi Bordo mavililerin 67 puanı bulunuyor ve ligi 4. sırada bitirmesi kesinleşmiş durumda. Diğer yandan Konyaspor ise 48 puanla 11. sırada yer alıyor.

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Konyaspor'un Süper Lig tarihinde Trabzonspor'dan (10) daha fazla mağlup ettiği tek rakibi Ankaragücü (12); en fazla gol attığı iki takımdan biri de bordo-mavililer (44; Fenerbahçe ile eşit).

-Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 2010/11'den bu yana rakibine karşı lig dublesi yapamıyor.

-Süper Lig'de çıktığı son iki maçı kazanan Konyaspor, Nisan 2016'dan bu yana üst üste üç galibiyet alamıyor.