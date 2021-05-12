Son dakika: Karagümrük yenilgisi sonrası Sergen Yalçın’dan oyuncularına sert uyarı! “Şampiyonluğa inanmayan…”

Karagümrük maçının ardından basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "Tabii ki üzgünüz. Hesapta olmayan bir maçı kaybettik. Oynanan oyun beklediğimiz gibi olmadı. Kazanmak istiyorduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kazanma ihtimalimiz yüksek diye düşünürken kalemizde ikinci golü görüp kaybetmek bizi üzdü. Artık son maça bakacağız. Galatasaray'la aynı puandayız. Bazı şeyler kader, kısmet. Cumartesi günü ne olacağını göreceğiz. Sezon başından beri çok uğraş verdik, çok mücadele ettik. Umarım son maçta bunun karşılığını alırız." diye konuşmuştu.