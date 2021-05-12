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Giriş Tarihi: 12.5.2021 20:15 Son Güncelleme: 12.5.2021 20:27

Son dakika: yenilgisi sonrası ’dan oyuncularına sert uyarı! “Şampiyonluğa inanmayan…”

Son dakika: Karagümrük yenilgisi sonrası Sergen Yalçın’dan oyuncularına sert uyarı! “Şampiyonluğa inanmayan…”

Son dakika haberi… ’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen 40 ve 41. haftalar, ’a iyi gelmedi. Son 2 hafta da hem Galatasaray’a hem de ’e mağlup olan siyah-beyazlılar, büyük bölümünü zirvede götürdüğü ligde şampiyonluk şansını zora soktu. Vodafone Park’ta oynanan Karagümrük maçında etkisiz bir görüntü ortaya koyan Beşiktaşlı oyunculara, ’dan sert uyarı geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son 2 haftaya girilmeden önce en büyük favori olarak gösterilen Beşiktaş, son haftalarda üst üste aldığı kötü sonuçların ardından rakiplerini yarışa ortak etti ve şampiyonluk şansını zora soktu. Önce Galatasaray'a daha sonra da Karagümrük'e mağlup olan siyah-beyazlılar, Galatasaray ile aynı puanda son haftaya girdi.

İki takımın da 81 puanı bulunurken ligin 42 ve son haftasında Beşiktaş, İzmir deplasmanında Göztepe'ye konuk olacak. Galatasaray ise Türk Telekom Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Şampiyonluk düğümünü çözecek olan son hafta maçları öncesinde büyük bir çöküş yaşayan Beşiktaşlı futbolcular, Karagümrük maçının ardından gözyaşlarını tutamamıştı. Özellikle siyah-beyazlı takımın bu sezon en istikrarlı futbolcularından birisi olan Rosier, son düdüğün ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

Karagümrük maçının ardından basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "Tabii ki üzgünüz. Hesapta olmayan bir maçı kaybettik. Oynanan oyun beklediğimiz gibi olmadı. Kazanmak istiyorduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kazanma ihtimalimiz yüksek diye düşünürken kalemizde ikinci golü görüp kaybetmek bizi üzdü. Artık son maça bakacağız. Galatasaray'la aynı puandayız. Bazı şeyler kader, kısmet. Cumartesi günü ne olacağını göreceğiz. Sezon başından beri çok uğraş verdik, çok mücadele ettik. Umarım son maçta bunun karşılığını alırız." diye konuşmuştu.

"İNANMAYAN İZMİR UÇAĞINA BİNMESİN!"

Şampiyonluk için son maçı işaret eden Sergen Yalçın, A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre, Karagümrük maçı sonrası soyunma odasında toplantı yaptı.

Sergen Yalçın oyuncularını hem motive etti hem de uyardı. Oyuncularına son maçın önemini ve şampiyonluğun önemini anlatan Sergen Yalçın, oyunla ilgili de birçok uyarıda bulundu.

Deneyimli teknik adamın maç sonrasında yaptığı konuşmada en dikkat çekici mesaj şöyle verildi:

"Taraftarın size olan sevgisini görün, şampiyonluğuna inanmayan İzmir uçağına binmesin"

Futbolcularına şampiyonluk inancını aşılamak isteyen Sergen Yalçın, oyuncularını bu sözlerle motive etti. Siyah-beyazlı takım, ligin son maçında Cumartesi akşam saat 20.30'da Göztepe deplasmanına konuk olacak.

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Son dakika: Karagümrük yenilgisi sonrası Sergen Yalçın’dan oyuncularına sert uyarı! “Şampiyonluğa inanmayan…”
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