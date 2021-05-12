Süper Lig'de şampiyon son hafta belli olacak! 41 hafta maç sonuçları neticesinde Beşiktaş, şampiyonlukta büyük bir fırsat tepti. Siyah beyazlılar Fatih Karagümrük karşısında 2-1'lik mağlubiyet yaşarken haftaya 2. sırada başlayan Fenerbahçe de Sivasspor karşısında soğuk duş yaşadı. Sarı lacivertliler, Sivasspor karşısında 2-1 mağlup oldu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı yenerek şampiyonlukta ben de varım diyen Galatasaray ise Denizlispor'u 4-1'lik skorla geçti ve Beşiktaş ile puanını eşitledi.
Kritik viraja girilirken Süper Lig 41. hafta canlı puan durumu merak konusu oldu. Futbolseverler, Süper Lig puan durumu sıralaması ile canlı ve anlık olarak takımlarının durumunu öğrenmek istiyor. 41. hafta maç sonuçları neticesinde Süper Lig puan durumu sıralaması değişti.
İşte, Süper Lig canlı puan durumu sıralaması;
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e Vodafone Park'ta oynanan maçta, sezonun en zorlanan 90 dakikalarından birine imza attı. Karagümrük'e karşı ilk yarıda 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, Ghezzal'ın golüyle beraberliği yakaladı. Maçın son dakikalarında Fatih Karagümrük, Borini ile skoru 2-1'e getirirken maç bu sonuçla tamamlandı.
Maç sonunda ise Vodafone Park'ta Valentin Rosier gözyaşlarını tutamazken, iki takımın yedek kulübeleri de karıştı.
DENİZLİ'DE 3 PENALTI 4 GOL!
Denizli Atatürk Stadı'nda Denizlispor'a konuk olan Galatasaray, maçın başından sonuna kadar üstün oynadığı karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Recep Niyaz'ın golüyle skorun 2-1'e gelmesine engel olamadı. Son dakikaları adeta nefes kesen maçta, Galatasaray, Mostafa Mohamed'in golleriyle skoru 4-1'e getirdi.
Maçta Galatasaray'a tam 3 penaltı çalınırken, bunlardan 2'si ağlarla buluştu. Son dakikalarda Mostafa Mohamed'in kullandığı penaltı tekrar edildi.
Ülker Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk eden sarı lacivertliler, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada şampiyonluk yolunda büyük fırsat tepti.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1 Kayade ve 48'de Hakan Arslan kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 90+3. dakikada Papiss Cisse'den geldi.
41. hafta karşılaşmaları öncesinde puan durumu sıralamasında Beşiktaş 81. puanla ilk sırada bulunurken Fenerbahçe 79 puanla 2. sırada; Galatasaray ise 78 puanla 3. sırada bulunuyordu.
CANLI - PUAN DURUMU
90 dakikalar sonucunda oluşan canlı puan durumu
1. Beşiktaş - 81 Puan
2. Galatasaray - 81 Puan
3. Fenerbahçe - 79 puan
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