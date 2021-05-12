Süper Lig'de şampiyon son hafta belli olacak! 41 hafta maç sonuçları neticesinde Beşiktaş, şampiyonlukta büyük bir fırsat tepti. Siyah beyazlılar Fatih Karagümrük karşısında 2-1'lik mağlubiyet yaşarken haftaya 2. sırada başlayan Fenerbahçe de Sivasspor karşısında soğuk duş yaşadı. Sarı lacivertliler, Sivasspor karşısında 2-1 mağlup oldu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı yenerek şampiyonlukta ben de varım diyen Galatasaray ise Denizlispor'u 4-1'lik skorla geçti ve Beşiktaş ile puanını eşitledi.

SÜPER LİG CANLI PUAN DURUMU 41. HAFTA

Kritik viraja girilirken Süper Lig 41. hafta canlı puan durumu merak konusu oldu. Futbolseverler, Süper Lig puan durumu sıralaması ile canlı ve anlık olarak takımlarının durumunu öğrenmek istiyor. 41. hafta maç sonuçları neticesinde Süper Lig puan durumu sıralaması değişti.

İşte, Süper Lig canlı puan durumu sıralaması;