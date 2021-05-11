Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! 41. hafta karşılaşmalarında Beşiktaş ile Karagümrük, Fenerbahçe ile Sivasspor ve Denizlispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Her üç ekip de şampiyonluk hesapları yaparken zirvede yarış iyice kızıştı. Mevcut sonuçlara göre, Süper Lig'de şampiyon son hafta maçları ile belli olacak. Peki, Süper Lig'de son hafta hangi maçlar var? İşte, Süper Lig 42. hafta maçları ve son hafta fikstürü
SÜPER LİG'DE SON HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
İşte, Süper Lig'de son haftanın maçları...
15.05.2021 20:30 MKE ANKARAGÜCÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR
15.05.2021 20:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
15.05.2021 20:30 HES KABLO KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş
15.05.2021 20:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
15.05.2021 20:30 ATAKAŞ HATAYSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
15.05.2021 20:30 GALATASARAY A.Ş. - HELENEX YENİ MALATYASPOR
15.05.2021 20:30 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR
15.05.2021 20:30 GÖZTEPE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş
15.05.2021 20:30 TRABZONSPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
15.05.2021 20:30 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR