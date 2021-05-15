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Giriş Tarihi: 15.5.2021 07:01

Mostafa Mohamed'in performansı da psikolojisi de süper! Dikkat çeken detay...

MEHMET ÖZCAN
Mostafa Mohamed'in performansı da psikolojisi de süper! Dikkat çeken detay...

'in 42. ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sahasında 'u konuk edecek. Galatasaray’ın gol ayağı Mostafa Mohamed her anlamda Yeni Malatyaspor maçına hazır. Denizlispor karşısında 2 kez ağları sarsıp 3 maçlık gol hasretine son veren Mısırlı futbolcu, taktik antrenmanlarda da skorer oyunu ile Terim'in yüzünü güldürdü.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Şampiyonluk için Yeni Malatyaspor karşısında galibiyetin yanı sıra bol gole de ihtiyacı bulunan Galatasaray'da Mostafa Mohamed istim üzerinde.

Şu ana kadar 8 kez ağları sarsan ve kendisine 10 gol hedefi koyan Mısırlı yıldız, bugünkü kritik mücadelede Galatasaray'ın ileri uçtaki en büyük kozu olacak.

Denizli deplasmanında biri penaltıdan iki kez ağları sarsarak 3 maçlık sessizliğini bozan Mohamed, hafta içi yapılan idmanlarda da oldukça formdaydı. Teknik heyet, oyunun rakip yarı sahada geçeceğini düşünerek dar alan üzerine taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

EŞİ TÜRKİYE'YE GELDİ

23 yaşındaki santrfor, attığı gollerle kendini göstererek formayı kaptı. Bu yüzden sakatlığı devam eden Radamel Falcao için şartların zorlanmaması kararı verildi. İstanbul'da doğum yapmak isteyen eşini 2 hafta önce Türkiye'ye getiren Mostafa Mohamed, psikolojik açıdan da çok iyi durumda.

Mostafa, 10 gol hedefini gerçekleştirirse bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda en çok gol atan Galatasaraylı futbolcu olacak.

CENGİZ İÇİN 500 İMZA!

Galatasaray şampiyonlukta iddialı hale gelince yönetime destek arttı. Yaklaşık 500 üye, başkan Mustafa Cengiz'in yine aday olması için dilekçe imzaladı.

Galatasaray Yönetim Kurulu, yasaklar kalkar kalkmaz yeni seçim tarihini açıklayacak ve kulüp 25 gün içinde kongreye gidebilecek. Bu duruma hazırlık yapan yaklaşık 500 üyenin Mustafa Cengiz'in başkanlığa aday olması yönünde dilekçeye imza attığı ortaya çıktı.

Daha önce adaylığını koymayacağını açıklayan Cengiz'in sezonu ilk 2'de bitirmeleri halinde seçime girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Başkan'ın imzaları hazır ve listesi için isimler konuşuluyor.

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Mostafa Mohamed'in performansı da psikolojisi de süper! Dikkat çeken detay...
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