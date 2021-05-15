Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu çok istiyor
Giriş Tarihi: 15.5.2021 09:05 Son Güncelleme: 15.5.2021 09:15

: 'den çifte transfer bombası! çok istiyor

UĞUR ÇEM
Son dakika: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu çok istiyor

haberi... 'de şampiyonluk için maçını kazanıp ve 'ın yenilmesini bekleyecek olan yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. , takımda görmeyi çok istediği Süper Lig'in yıldızı için bizzat devreye girdi. Ayrıca dünyaca ünlü savunmacı ile de transfer görüşmesi gerçekleştirilecek. İşte son dakika haberinin detayları...

'de A Takım Direktörü yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Genç teknik adam, takımda görmeyi çok istediği 'in yıldızı için bizzat devreye girdi. Dünyaca ünlü savunmacı ile de transfer görüşmesi gerçekleştirilecek. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu çok istiyor

teknik heyeti gözünü maçına dikerken, gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Son dakika: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu çok istiyor

Yeni sezonda da görevde kalması beklenen A Takım Direktörü 'nun takımda görmek istediği ilk isim Medipol 'in yıldızı ...

Son dakika: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu çok istiyor

10 yıldır 'de forma giyen ve her transfer döneminde gündeme gelen Bosnalı kanat forvet oyuncusunun transferinde 40 yaşındaki çalıştırıcı, bizzat devreye girecek.

Son dakika: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu çok istiyor

Ancak Visca'nın turuncu-lacivertli kulüple 2025'e kadar olan sözleşmesi, 'nin önündeki en büyük engel. Belözoğlu da bu sorunu halletmek için iki koldan hareket edecek.

Son dakika: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu çok istiyor

FENERBAHÇELİ OLMAK İSTİYOR

Öncelikle kendisinin de formasını giydiği ile olan iyi ilişkilerini kullanmayı hedefleyen sarı-lacivertli futbol adamı, Visca'nın da bonservis konusunda devreye girmesini isteyecek.

Son dakika: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu çok istiyor

, İrfan Can Kahveci transferinde olduğu gibi Visca'nın da sarı-lacivertli formayı giymek istemesini avantaj olarak görüyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu çok istiyor

MUSTAFI'YE HÜCUM

Forvet hattına transfer için kolları sıvayan , stoper için de baskılarını artıracak.

Son dakika: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu çok istiyor

Sarı-lacivertli kulüp, geçen hafta 'ün Alman futbolcusu ile temas kurmuştu.

Son dakika: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu çok istiyor

Ancak 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve bedelsiz duruma düşeceği için Avrupa kulüpleri sıraya girdi.

Son dakika: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu çok istiyor

Yıldız futbolcuyu elinden kaçırmak istemeyen Fenerbahçeli yöneticiler de tekrar oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirecek.

Son dakika: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu çok istiyor

MESUT ÖZİL SÜRPRİZİ!

Bu arada 'de Kayseri maçında sakat ve cezalılar dolayısıyla ilk 11 değişecek. Sarı-Lacivertlilerde cezalı Gökhan'ın bölgesinde Nazım, sakat İrfan'ın yerine ise Mert Hakan görev yapacak.

Son dakika: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu çok istiyor

Adale ağrıları çeken Mesut'un yokluğunda Thiam oynayacak. Hafif sakatlığı bulunan Szalai'nin iyileştiği ve ilk 11'de kullanılacağı gelen bilgiler arasında...

Son dakika: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu çok istiyor

ALTAY KADROYA ALINDI

Takıma dönen Altay Bayındır'la ilgili kararı verecek. Milli Takım'a da seçilen genç kalecinin, Harun'un yerine forma giyme ihtimali yüksek. Altay son 6 maçta oynamamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Güzel oyuncu Pınar Altuğ o eleştirilere böyle yanıt verdi! ‘Ben evlendim kime ne?'
Mehmet Ali Erbil'den çıplak fotoğraflarla ilgili yeni açıklama: Dergi daha fazla satsın diye ben ve Nefise kullanıldık!
Son dakika haberi | Tam kapanma sona eriyor! İşte adım adım kademeli normalleşme
SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 4 ölü, 18 yaralı
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! "Bu tip maçlarda yabancı futbolculara..."
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
SON DAKİKA | 14 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları bugünkü son durum tablosu
Gram altın psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için oyun değiştirici 2 gelişme: Piyasalarda sinyal etkisi yaratacak
WhatsApp Sözleşmesi son gün ne zaman ve nasıl iptal edilir? WhatsApp gizlilik sözleşmesi süresi ne zamana ertelendi?
Son dakika: Hakan Çalhanoğlu paylaşılamıyor! Eski iki dostu Maldini ve Pirlo'yu karşı karşıya getirdi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Emre Belözoğlu çok istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA