SON DAKİKA: Fatih Terim'den maçın ardından Mustafa Cengiz'e gönderme: "Büyük bir ayıp..."

Fatih Terim: Galatasaray'ın bu kadar borcu varken, 5 başkan adayı var. Umarım hazırlardır.

FATİH TERİM'DEN GÜNTEKİN ONAY'A GÖNDERME

Terim: Geçen hafta maç bitiyor. Yayıncı kuruluştu Güntekin Onay diyor ki, 'Yeni Malatyaspor hiç 3 gol yemedi.' Biz ondan şunu demesini de beklerdik, 'Ligin beşincisi de hiç 7 gol yemedi' Ben her şeyi daha iyi anlatacağım herkese.

"BAZI ZAMANLAR İSTİFA ZAMANIYDI AMA BEN YAPMADIM"

Terim: Mukavelemizin gereğine uyduk. Yapmamız gereken bazı şeyler vardı. Bazı zamanlar istifa zamanıydı ama ben yapmadım.

Fatih Terim: "O kadar çok şeyle uğraştık ki biz federasyona ve kurullarına göğsümüzü germişken, federasyon ve kurullarına teşekkür edenleri görüyoruz. Basın, kurum, federasyonla ayrı uğraş. Bir de içeriyle uğraş."