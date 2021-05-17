Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş şampiyonluk kutlamaları yapılacak mı? Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk kutlamaları açıklaması!
Giriş Tarihi: 17.5.2021 08:38 Son Güncelleme: 17.5.2021 08:39

şampiyonluk kutlamaları yapılacak mı? Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk kutlamaları açıklaması!

Beşiktaş şampiyonluk kutlamaları yapılacak mı? Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk kutlamaları açıklaması!

Süper Lig'de şampiyon belli oldu. , topladığı 84 puan ile 2020-2021 Süper Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Bu noktada, siyah beyazlı taraftarlar da şampiyonluk kutlamaları hakkında araştırmalara başladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, kutlamalar için tarih ve saat verdi. Peki, Beşiktaş şampiyonluk kutlaması ne zaman, hangi gün yapılacak? Beşiktaş şampiyonluk kutlamaları olacak mı? İşte detaylar...

Beşiktaş, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı. Siyah beyazlı taraftarlar büyük bir coşku yaşarken şampiyonluk kutlamaları için de beklemeye koyuldu. Merakla beklenen açıklama ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi tarafından yapıldı. Çebi, Beşiktaş şampiyonluk kutlamaları ne zaman yapılacak sorusuna açıklık getirdi ve tarih verdi. Peki, 2021 Beşiktaş şampiyonluk kutlaması olacak mı, ne zaman ve hangi gün yapılacak? Beşiktaş şampiyonluk kutlaması yapılacak mı? İşte, Ahmet Nur Çebi'nin şampiyonluk kutlaması açıklaması

2021 BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI NE ZAMAN?

Göztepe deplasmanında 2-1 kazanan Beşiktaş şampiyonluğunu ilan ederken Başkan Ahmet Nur Çebi, takımın kamp yaptığı otelde açıklamalarda bulundu. Futbolcularla sahada görüştüğünü belirterek sözlerine başlayan Çebi, "Şimdi görüşmüyorum, dinlenmeleri gerekiyor, salı günü bir final maçı daha var. Sergen hoca başarının en büyük mimarlarından. Kendisini tebrik ediyorum. Futbolcular bu sezonu iyi oynayarak geçirdiler. Ümraniye'de emeği geçen çok kişi var. Hizmet edenler var. Onlara da teşekkür ediyorum. Sergen hocanın bütün ekibindeki hocalara teşekkür ediyorum.

Her şeyden önce beraber olamadığımız taraftarımızın, inşallah önümüzdeki senelerde 3 tane daha 5 tane daha şampiyonluk yaşarız ve beraber kutlarız. Bu saatten sonra Türkiye Kupası'nı bırakmak istemeyiz. Futbol sahada oynanıyor, sürprizler olabilir ama onu da müzemize götürmek istiyoruz" dedi. Çebi, mevcut kadronun tamamıyla yola devam etmek istediğin ifade ederken, "Şampiyonluk kupamızı 19 Mayıs'ta almak istiyoruz ve yasaların müsaade ettiği çerçevede şampiyonluk kutlamasını yapmak istiyoruz. Federasyon başkanımızla konuşarak bu işi 19 Mayıs'ta 19.03'te yapmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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Beşiktaş şampiyonluk kutlamaları yapılacak mı? Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk kutlamaları açıklaması!
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