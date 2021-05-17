Her şeyden önce beraber olamadığımız taraftarımızın, inşallah önümüzdeki senelerde 3 tane daha 5 tane daha şampiyonluk yaşarız ve beraber kutlarız. Bu saatten sonra Türkiye Kupası'nı bırakmak istemeyiz. Futbol sahada oynanıyor, sürprizler olabilir ama onu da müzemize götürmek istiyoruz" dedi. Çebi, mevcut kadronun tamamıyla yola devam etmek istediğin ifade ederken, "Şampiyonluk kupamızı 19 Mayıs'ta almak istiyoruz ve yasaların müsaade ettiği çerçevede şampiyonluk kutlamasını yapmak istiyoruz. Federasyon başkanımızla konuşarak bu işi 19 Mayıs'ta 19.03'te yapmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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