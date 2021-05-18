Son dakika haberi... Fransa'da Lille'i şampiyonluğa koşturan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın 0-0 biten Saint Etienne maçı sonrası takım arkadaşlarını nasıl motive ettiği ortaya çıktı. Canal +'ın yayınladığı görüntüler büyük ses getirdi.
Şampiyonluk için yalnızca bir galibiyete ihtiyacı olan Lille'de milli futbolcumuz Burak Yılmaz takıma liderlik etmeye devam ediyor.
Fransız Canal + Televizyonu, 0-0 tamamlanan Lille - Saint Etienne maçı sonrası koridor görüntülerini yayınladı.
"HERKESE KARŞI BİZ OLACAĞIZ"
Görüntülerde Burak Yılmaz, Saint Etienne beraberliğinin ardından takım arkadaşlarına şunları söylüyor:
"Endişelenmeyin, gelecek hafta biz şampiyon olacağız! Göreceğiz, göreceksiniz. Biz şampiyon olacağız, herkese karşı biz olacağız!"
Burak Yılmaz'dan motivasyon konuşması! 'Şampiyon biz olacağız'
LILLE NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Fransa'da Lille bitime bir hafta kala 80 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. İkinci sıradaki Paris Saint-Germain ise 79 puana sahip.
Lille son hafta 12. sıradaki Angers deplasmanına gidecek. Paris Saint-Germain ise 16. sıradaki Brest'in konuğu olacak.
Angers'in karşılaşma öncesi herhangi bir iddiası bulunmazken PSG'nin rakibi Brest'in küme düşme ihtimali bulunuyor.
Lille'in alacağı 3 puan otomatik olarak şampiyonluğu getirecek. Olası 1 puan halinde mutlu son için ise PSG'nin puan kaybetmesi gerekiyor.