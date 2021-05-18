Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Burak Yılmaz'ın Fransa'yı sallayan görüntüsü! "Göreceksiniz, herkese karşı biz..."
Giriş Tarihi: 18.5.2021 11:35 Son Güncelleme: 18.5.2021 11:41

Son dakika: 'ın Fransa'yı sallayan görüntüsü! "Göreceksiniz, herkese karşı biz..."

Son dakika: Burak Yılmaz'ın Fransa'yı sallayan görüntüsü! Göreceksiniz, herkese karşı biz...

Son dakika haberi... Fransa'da 'i şampiyonluğa koşturan milli futbolcumuz 'ın 0-0 biten maçı sonrası takım arkadaşlarını nasıl motive ettiği ortaya çıktı. +'ın yayınladığı görüntüler büyük ses getirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Fransa'da 'i şampiyonluğa koşturan milli futbolcumuz 'ın 0-0 biten maçı sonrası takım arkadaşlarını nasıl motive ettiği ortaya çıktı. +'ın yayınladığı görüntüler büyük ses getirdi.

Son dakika: Burak Yılmaz'ın Fransa'yı sallayan görüntüsü! Göreceksiniz, herkese karşı biz...

'de bitime bir hafta kala liderliğini sürdüren gözünü şampiyonluğa dikmiş durumda...

Son dakika: Burak Yılmaz'ın Fransa'yı sallayan görüntüsü! Göreceksiniz, herkese karşı biz...

Şampiyonluk için yalnızca bir galibiyete ihtiyacı olan 'de milli futbolcumuz takıma liderlik etmeye devam ediyor.

Son dakika: Burak Yılmaz'ın Fransa'yı sallayan görüntüsü! Göreceksiniz, herkese karşı biz...

Fransız + Televizyonu, 0-0 tamamlanan - maçı sonrası koridor görüntülerini yayınladı.

Son dakika: Burak Yılmaz'ın Fransa'yı sallayan görüntüsü! Göreceksiniz, herkese karşı biz...

"HERKESE KARŞI BİZ OLACAĞIZ"

Görüntülerde , beraberliğinin ardından takım arkadaşlarına şunları söylüyor:

Son dakika: Burak Yılmaz'ın Fransa'yı sallayan görüntüsü! Göreceksiniz, herkese karşı biz...

"Endişelenmeyin, gelecek hafta biz şampiyon olacağız! Göreceğiz, göreceksiniz. Biz şampiyon olacağız, herkese karşı biz olacağız!"

Burak Yılmaz'dan motivasyon konuşması! 'Şampiyon biz olacağız'

Son dakika: Burak Yılmaz'ın Fransa'yı sallayan görüntüsü! Göreceksiniz, herkese karşı biz...

Bu sezon ligde fırtına gibi esen 27 maçta 15 gol, 5 asistik performans sergiledi.

Son dakika: Burak Yılmaz'ın Fransa'yı sallayan görüntüsü! Göreceksiniz, herkese karşı biz...

LILLE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Fransa'da bitime bir hafta kala 80 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. İkinci sıradaki Paris Saint-Germain ise 79 puana sahip.

Son dakika: Burak Yılmaz'ın Fransa'yı sallayan görüntüsü! Göreceksiniz, herkese karşı biz...

son hafta 12. sıradaki Angers deplasmanına gidecek. Paris Saint-Germain ise 16. sıradaki Brest'in konuğu olacak.

Son dakika: Burak Yılmaz'ın Fransa'yı sallayan görüntüsü! Göreceksiniz, herkese karşı biz...

Angers'in karşılaşma öncesi herhangi bir iddiası bulunmazken 'nin rakibi Brest'in küme düşme ihtimali bulunuyor.

Son dakika: Burak Yılmaz'ın Fransa'yı sallayan görüntüsü! Göreceksiniz, herkese karşı biz...

'in alacağı 3 puan otomatik olarak şampiyonluğu getirecek. Olası 1 puan halinde mutlu son için ise 'nin puan kaybetmesi gerekiyor.

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Son dakika: Burak Yılmaz'ın Fransa'yı sallayan görüntüsü! "Göreceksiniz, herkese karşı biz..."
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