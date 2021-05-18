Burak Yılmaz'dan motivasyon konuşması! 'Şampiyon biz olacağız'

Fransa'da Lille forması giyen milli yıldız Burak Yılmaz, Saint Etienne ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından takım arkadaşlarını motive etti. Son haftaya PSG'nin 1 puan önünde lider giren Lille'in şampiyon olacağını ifade eden golcü, "Önümüzdeki hafta şampiyon olacağız göreceksiniz. Rakibimiz her kim olursa olsun, şampiyon biz olacağız. Göreceksiniz" ifadelerini kullandı.