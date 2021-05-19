Galatasaray'da son dakika gelişmesi... 12 oyuncunun sözleşmesinin sona erdiği Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya verilen sözün tutulmadığı ortaya çıktı. Bu arada yönetimin de Süper Lig'in yıldız isminin transferini açıklayacağı öğrenildi.
Gedson Fernandes kendisini çağıran kulübü Benfica'ya geri döndü.
Arda Turan ve Emre Akbaba'nın takımda kalmaları beklenirken, Donk ve Ömer Bayram için henüz karar verilmedi.
Kiralık oyuncular Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'nun durumu da belirsizliğini koruyor.
İç transferde şu ana kadar Muslera dışında sadece Marcao'nun sözleşmesinin uzatıldığı öğrenildi.
TAYLAN ANTALYALI'YA ZAM SÖZÜ VERİLMİŞTİ
2024'e kadar imza atan Brezilyalı stoperin olası satışı düşünülerek bu hamle yapıldı.
Yeni kontrat talep eden Luyindama hâlâ bekletilirken, 2 milyon TL'ye oynayan Taylan'a da söz verilmesine rağmen zam yapılmadığı ortaya çıktı.
Kasımpaşa'dan ayrılması kesinleşen 28 yaşındaki orta sahayla ön protokol imzalandı ve oyuncunun serbest kalacağı 1 Haziran tarihi beklenmeye başladı. Şu anki yönetim, Aytaç'a imza attıracak ve bunu açıklayacak.
ALPASLAN BEKLEMEDE
Göztepe ile sözleşmesini uzatmayan Alpaslan Öztürk kulübüne veda etti. Birçok takımdan teklif alan Alpaslan, Fatih Terim'in Galatasaray'daki durumunun netleşmesini bekliyor.
Yerli stoperi olmayan Sarı-Kırmızılıların listesindeki 1993 doğumlu savunmacı, Terim'le çalışmayı çok istiyor.
Beşiktaş'ın da ilgilendiği Alpaslan, stoperin dışında sağ bek ve orta sahada da görev yapabiliyor.
SEÇİM 19 HAZİRAN'DA
29 Mayıs'taki seçimi iptal eden Galatasaray yönetimi dün toplandı ve yeni tarihi 19 Haziran Cumartesi günü olarak açıkladı. Metin Öztürk, Işın Çelebi, Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas'ın önceki adaylık başvuruları geçersiz oldu.
Başkan adayları en son 28 Mayıs Cuma günü 44 kişilik listelerini Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda. Toplantıda Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay hazır bulunurken, İstanbul'da olmayan yöneticiler de Zoom üzerinden zirveye katıldı.