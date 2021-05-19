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Giriş Tarihi: 19.5.2021 07:35 Son Güncelleme: 19.5.2021 07:38

: 'da gerçeği ortaya çıktı! Meğer yönetim...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Meğer yönetim...

haberi... 'da 12 oyuncunun sözleşmesi sona erdi. 'ya verilen sözün tutulmadığı ortaya çıkarken, Sarı-Kırmızılı yönetimin 'in yıldız isminin transferini açıklayacağı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

'da gelişmesi... 12 oyuncunun sözleşmesinin sona erdiği Galatasaray'da 'ya verilen sözün tutulmadığı ortaya çıktı. Bu arada yönetimin de 'in yıldız isminin transferini açıklayacağı öğrenildi.

Son dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Meğer yönetim...

'da Linnes, Şener, Etebo, Saracchi ve Emre Taşdemir'le yollar kesin olarak ayrıldı.

Son dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Meğer yönetim...

Gedson Fernandes kendisini çağıran kulübü Benfica'ya geri döndü.

Son dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Meğer yönetim...

ve Emre Akbaba'nın takımda kalmaları beklenirken, Donk ve Ömer Bayram için henüz karar verilmedi.

Son dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Meğer yönetim...

Kiralık oyuncular Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'nun durumu da belirsizliğini koruyor.

Son dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Meğer yönetim...

İç transferde şu ana kadar Muslera dışında sadece Marcao'nun sözleşmesinin uzatıldığı öğrenildi.

Son dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Meğer yönetim...

TAYLAN ANTALYALI'YA ZAM SÖZÜ VERİLMİŞTİ

2024'e kadar imza atan Brezilyalı stoperin olası satışı düşünülerek bu hamle yapıldı.

Son dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Meğer yönetim...

Yeni kontrat talep eden Luyindama hâlâ bekletilirken, 2 milyon TL'ye oynayan Taylan'a da söz verilmesine rağmen zam yapılmadığı ortaya çıktı.

Son dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Meğer yönetim...

Dış transferde ise tek somut gelişme 'da yaşandı.

Son dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Meğer yönetim...

'dan ayrılması kesinleşen 28 yaşındaki orta sahayla ön protokol imzalandı ve oyuncunun serbest kalacağı 1 Haziran tarihi beklenmeye başladı. Şu anki yönetim, Aytaç'a imza attıracak ve bunu açıklayacak.

Son dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Meğer yönetim...

ALPASLAN BEKLEMEDE

Göztepe ile sözleşmesini uzatmayan kulübüne veda etti. Birçok takımdan teklif alan Alpaslan, Fatih Terim'in 'daki durumunun netleşmesini bekliyor.

Son dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Meğer yönetim...

Yerli stoperi olmayan Sarı-Kırmızılıların listesindeki 1993 doğumlu savunmacı, Terim'le çalışmayı çok istiyor.

Son dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Meğer yönetim...

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Alpaslan, stoperin dışında sağ bek ve orta sahada da görev yapabiliyor.

Son dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Meğer yönetim...

SEÇİM 19 HAZİRAN'DA

29 Mayıs'taki seçimi iptal eden yönetimi dün toplandı ve yeni tarihi 19 Haziran Cumartesi günü olarak açıkladı. Metin Öztürk, Işın Çelebi, Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas'ın önceki adaylık başvuruları geçersiz oldu.

Son dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Meğer yönetim...

Başkan adayları en son 28 Mayıs Cuma günü 44 kişilik listelerini Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda. Toplantıda Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay hazır bulunurken, İstanbul'da olmayan yöneticiler de Zoom üzerinden zirveye katıldı.

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Son dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Meğer yönetim...
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