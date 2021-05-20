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Giriş Tarihi: 20.5.2021 11:10 Son Güncelleme: 20.5.2021 11:11

Son dakika: 'ye transferde büyük şok! Giroud'nun menajeri açıkladı

Son dakika: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Giroud'nun menajeri açıkladı

Son dakika haberi... 'ye transfer gündemindeki 'dan kötü haber geldi. Fransız golcünün menajeri, ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Giroud'nun geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

'de son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sıralarda yer alan 'dan kötü haber geldi. Fransız golcünün menajeri, Giroud'nun geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Giroud'nun menajeri açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan , gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Giroud'nun menajeri açıkladı

Sarı-Lacivertliler, Premier Lig'de forması giyen 'yu listesine aldı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Giroud'nun menajeri açıkladı

34 yaşındaki Fransız golcü Giroud, bu yaz döneminde 'den ayrılacak. Golcü futbolcuya gelecek sezon şampiyonluk isteyen ilgi gösteriyor.

Son dakika: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Giroud'nun menajeri açıkladı

Ancak futbolcunun peşindeki tek takım değil. Sarı-Lacivertliler'e Avrupa'nın dev takımları rakip olmuş durumda...

Son dakika: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Giroud'nun menajeri açıkladı

İTALYA VE İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VAR

The Sun'ın haberine göre; Giroud'nun menajeri İtalya'dan , ve 'nın dışında İngiltere'den 3 kulübün Giroud için devrede olduğunu ifade etti.

Son dakika: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Giroud'nun menajeri açıkladı

Haberde ayrıca Fransız menajer ile İtalyan temsilci Morabito'nun bazı görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Son dakika: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Giroud'nun menajeri açıkladı

"MILAN, JUVENTUS VE ROMA İLE KONUŞTUK"

Morabito, "Ocak ayında ile görüştük. Onlarla temas halindeyiz. Neler olacağını göreceğiz. ve ile de konuştuk.

Son dakika: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Giroud'nun menajeri açıkladı

Giroud, şu anda teklifleri değerlendiriyor. Ayrıca İngiltere'den 3 kulübün teklifi var. İspanya ve Almanya'dan da ilginç şeyler duyuyoruz" diye konuştu.

Son dakika: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Giroud'nun menajeri açıkladı

BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Golcü futbolcu bu sezon 31 maçta forma giydi ve 11 gol attı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Giroud'nun menajeri açıkladı

Giroud, 2018'de Arsenal'dan 'ye 17 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.

Son dakika: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Giroud'nun menajeri açıkladı

Fransız yıldız, Arsenal'da 3 kez FA Kupası'nı kazanmıştı. (Ajansspor)

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Son dakika: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Giroud'nun menajeri açıkladı
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