Son dakika: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Giroud'nun menajeri açıkladı

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sıralarda yer alan Olivier Giroud'dan kötü haber geldi. Fransız golcünün menajeri, Giroud'nun geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.
34 yaşındaki Fransız golcü Giroud, bu yaz döneminde Chelsea'den ayrılacak. Golcü futbolcuya gelecek sezon şampiyonluk isteyen Fenerbahçe ilgi gösteriyor.
Ancak futbolcunun peşindeki tek takım Fenerbahçe değil. Sarı-Lacivertliler'e Avrupa'nın dev takımları rakip olmuş durumda...
Haberde ayrıca Fransız menajer Michael Manuello ile İtalyan temsilci Vincenzo Morabito Morabito'nun bazı görüşmeler yaptığı ifade edildi.
Giroud, şu anda teklifleri değerlendiriyor. Ayrıca İngiltere'den 3 kulübün teklifi var. İspanya ve Almanya'dan da ilginç şeyler duyuyoruz" diye konuştu.
BU SEZON KAÇ GOL ATTI?
Golcü futbolcu bu sezon 31 maçta forma giydi ve 11 gol attı.
Fransız yıldız, Arsenal'da 3 kez FA Kupası'nı kazanmıştı. (Ajansspor)