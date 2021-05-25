Son dakika: Lille'i şampiyon yapan milliler Türkiye'ye geldi! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ten flaş açıklamalar...

YUSUF YAZICI: ANLATILAMAYAN, YAŞANMASI GEREKEN DUYGULAR

Şampiyonluk duygusunu anlatmanın zor olduğunu dile getiren Yusuf Yazıcı ise "Çok mutluyuz ve yorgunuz. Hayatımızın belki de unutulmayacak anını yaşadık. Hem Burak ağabey, hem Zeki, hem de Mustafa'nın orada oluşu bizi daha mutlu etti. Trabzon'dan ayrılırken de ülkemi Trabzon'u en iyi şekilde temsil etmek istediğimi söyledim. Bu söylediklerimin karşılığını almak beni çok mutlu ediyor. Çok gururluyum bunun için. Anlatılamayan, yaşanması gereken duygular. İnşallah Allah bize daha fazlasını nasip eder" dedi.