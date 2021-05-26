Lille'de şampiyon olan 'Bizim Çocuklar' Türkiye'ye geldi
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Fransa Lique 1'de Lille ile şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atan milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik, hem şampiyonlukla ilgili düşünceleri hem de milli takımın EURO 2020 hedefleriyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.