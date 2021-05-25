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Giriş Tarihi: 25.5.2021 14:28 Son Güncelleme: 25.5.2021 14:44

Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferleri Gervinho ve Bruno Peres bugün Trabzon'a geliyor!

Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferleri Gervinho ve Bruno Peres bugün Trabzon'a geliyor!

Trabzonspor'un daha önce anlaşmaya vardığı yeni transferleri Parma'dan Gervinho ve Roma'dan Bruno Peres, bugün saat 18.30'da Trabzon'da olacak. Bordo-mavililer, sağ bek ve forvet transferlerinin yanı sıra kanat oyuncusu için de arayışlarını sürdürüyor.

Trabzonspor'un daha önce anlaşmaya vardığı yeni transferleri Parma'dan Gervinho ve Roma'dan Bruno Peres, bugün saat 18.30'da Trabzon'da olacak. Sağ bek ve forvet transferlerinin yanı sıra kanat oyuncusu için de arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda oyuncularla iletişime geçiyor. Bordo mavililerin bir forvet daha transfer etmesi bekleniyor.

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Öte yandan Cornelius transferinden vazgeçen Trabzonspor'un, serbest statüde yer alan 31 yaşındaki Tiquinho Soares, Villarreal'dan 34 yaşındaki deneyimli santrfor Carlos Bacca ve 30 Haziran'da Monaco'yla sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki Stevan Jovetic'i gündemine aldığı iddia edildi.

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Bu arada Trabzonspor'dan sezon başında Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olan ve bu transfer döneminde yeniden bordo-mavili takımın gündemine gelen Alexander Sörloth için de öncelik Trabzonspor'da bulunuyor. 25 yaşındaki Norveçli golcünün Türkiye'ye kiralık veya kesin transferinde, sözleşmesinde yer alan maddeye göre Leipzig kulübü ilk olarak oyuncuyu Trabzonspor'a teklif etmek zorunda. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sörloth'un geleceğiyle ilgili kararı kulübünün vereceği, buna göre şartları ve bu transferi konuşmanın doğru olacağını söyledi.

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Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferleri Gervinho ve Bruno Peres bugün Trabzon'a geliyor!
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