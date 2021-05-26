Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar: "Tarihin en zor döneminde..."

Sergen Yalçın: "Benim başarı kriterim kupalarla ilgili değil. Çok farklı şeyler benim için başarı kriteri. Ekonomik bir kadro kurdum. Tarihi en zor döneminde kadroyu böyle ve genç oyuncuları kullanmak çok önemli bir mesele."

"WELİNTON BU LİGİN İSTATİSTİK OLARAN EN İYİSİ"

Sergen Yalçın: "Welinton istatistik olarak ligin en iyi oyuncusu.Bize 5 milyon euro'luk oyuncu alalım dediler de biz almadık mı? Önce ekonomiyi konuşun, sonra transferi konuşun. Biz de 100-150 milyonluk takım yapmayı biliriz ama ortada gerçekler var.

Sergen Yalçın: "Benim Beşiktaş'ta görevi bırakmam söz konusu olamaz. Taraftarın bu kadar destek verdiği bir yerde, ben görevi bırakamam. Biz başarılı olacağız. Ben yenildiğimiz maçtan sonra, şampiyon olacağımızı söyledim. Biz her şeyimizi sonuna kadar vereceğiz."

Sergen Yalçın: "Herkes, 'Beşiktaş şampiyonluğu hak etti' dedi. Demek ki biz izleyen insanlara bir şey sunmuşuz. Biz bir şey sunmak zorundayız çünkü. Bizim işimiz bu. Bir şeyler sunmak zorundayız."

Sergen Yalçın: "Sen sanatçısın bir şey sunmak zorundasın. Millet geliyor güçlü oyunu görüyor. O zaman insanlar da maça gelmek isteyeceklerdir. Bunu verebiliyorsan o zaman işini doğru yapıyorsun demektir."

SERGEN YALÇIN'DAN GHEZZAL AÇIKLAMASI

Sergen Yalçın: "Ghezzal'ı telefondan 1 dakika falan izledim ve hemen getirin bunu dedim. Daha önce tanımazdım. Öyle aldık yani. Öyle ekonomik aldım ki... Yarısının Liecester ödüyor."