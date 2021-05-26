Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Hulk açıklaması! "Yönetime yalvardım almadılar"
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a konuştu. Transfer dönemi ile de ilgili konuşan Yalçın, Brezilyalı yıldız futbolcu Hulk'u çok istediğini ifade etti. Yalçın, "Hulk'u istedim, yönetime yalvardım, almadılar. Ekonomi dediler. Duruyorsun camianı korumak için" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)