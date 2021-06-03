Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor
Giriş Tarihi: 3.6.2021 11:15 Son Güncelleme: 3.6.2021 11:23

: 'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

haberi... Yeni sezonda yerine yabancı bir teknik direktörle çalışacağı açıklananan 'de dev transfer harekatı başlıyor. Sarı-Lacivertliler'de tam 12 isim ile yollar ayrılacak ve 6 yeni transfer yapılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Sezonu kupasız kapatan 'de kadro yeniden planlanacak. Ali Koç her ne kadar 'yüzde 70'i hazır' dese de ilk 11'in yarısı değişecek.

Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

VOLKAN DEMİREL, SELÇUK ŞAHİN VE AURELIO YOLCU

Forvet, kanat, stoper ve beklere nokta atışı 6 transfer planlayan (en az 5'i direkt ilk 11'e monte edilecek) sarı-lacivertli ekipte birçok isimle yollar ayrılıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

Takvim'in haberine göre; Yola devam edilmeyen 'nun ekibi de gidecek. Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Aurelio ve kaleci antrenörü Kraft'a teşekkür edilecek.

Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

Geçen sezon takıma geri dönen ile 'in de biletlerin kesildiği iddialar arasında...

Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

12 İSİM GÖNDERİLİYOR

Sözleşmesi biten Gökhan'ın opsiyonu kullanılmazken, 'in de kalan 1 yıllık kontratının feshedilmesi bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

İşte 'de gönderilmesine kesin gözüyle bakılan isimler...

Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

Mbwana Samatta

Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

Michael Frey

Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

Sinan Gümüş

Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

Mame Thiam

Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

Kemal Ademi

Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

Papiss Cisse

Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

Diego Perotti

Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

Zanka

Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

Mauricio Lemos

Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

Marcel Tisserand

Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

TRANSFERİ GÜNDEMDEKİ İSİMLER

Vedat Muriqi (Lazio - Santrfor)

Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

(Saint Truiden - Santrfor)

Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

Umut Meraş (Le Havre - Sol bek)

Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

(Sassuolo - Sağ bek)

Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

(Monaco - Sol açık)

Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

(Wolfsburg - Stoper)

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Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor
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