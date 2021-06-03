Son dakika: Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 12 isim gidiyor, 6 yeni oyuncu geliyor

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de kadro yeniden planlanacak. Ali Koç her ne kadar 'yüzde 70'i hazır' dese de ilk 11'in yarısı değişecek.
VOLKAN DEMİREL, SELÇUK ŞAHİN VE AURELIO YOLCU
Forvet, kanat, stoper ve beklere nokta atışı 6 transfer planlayan (en az 5'i direkt ilk 11'e monte edilecek) sarı-lacivertli ekipte birçok isimle yollar ayrılıyor.
Takvim'in haberine göre; Yola devam edilmeyen Emre Belözoğlu'nun ekibi de gidecek. Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Aurelio ve kaleci antrenörü Kraft'a teşekkür edilecek.
Geçen sezon takıma geri dönen Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in de biletlerin kesildiği iddialar arasında...
12 İSİM GÖNDERİLİYOR
Sözleşmesi biten Gökhan'ın opsiyonu kullanılmazken, Caner Erkin'in de kalan 1 yıllık kontratının feshedilmesi bekleniyor.
Marcel Tisserand
TRANSFERİ GÜNDEMDEKİ İSİMLER
Vedat Muriqi (Lazio - Santrfor)
John Brooks (Wolfsburg - Stoper)