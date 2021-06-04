Son dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic gidiyor! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor...

Son dakika haberi... Beşiktaş, Galatasaray ile kontratı biten Portekizli yıldız için kolları sıvadı. Veda eden Mensah'ın yanı sıra Adem Ljajic'e CSKA Moskova'nın da ilgisi sonrası orta sahaya takviye için hedefteki isim belli oldu. Boşnak oyuncu satılırsa, eski Galatasaraylı yıldız için teklif yapılacak.