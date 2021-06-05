Neymar'a büyük şok! Taraftarlar saldırdı neye uğradığını şaşırdı

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı, takım otobüsünden inip kamp yaptıkları otele gitmeye çalışırken saldırıya uğradı. Neymar'ı gören hayranları etrafını sararken, 2 kişi ise oyuncunun üzerine atladı.

Neye uğradığını şaşıran Brezilyalı bir anda yerde kaldı. O esnada ise 2 kişinin, oyuncunun ayakkabasını çalmaya çalıştığı görüldü. Güvenlik görevlilerin araya girmesiyle kurtulan Neymar, ayakkabılarını giyerek otele girdi.

O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar'a saldırı şoku kamerada!