Trabzonspor'dan Galatasaray'ın eski oyuncusu Saracchi'ye teklif

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon G.Saray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi RB Leipzig takımında bulunan Saracchi'yi kiralamak için hamle yaptı. 23 yaşındaki sol bekin Türkiye'de oynama fikrine sıcak baktığı öğrenilirken, sakatlıklar nedeniyle 13 maç kaçırması ise kafalarda soru işareti oluşturdu.
Bu arada yönetim, Meling için Nimes kulübüne yaptığı son teklife cevap bekliyor. Fransız kulübünün 4 milyon Euro'luk bonservis rakamında ısrar etmesi nedeniyle en son 2 milyon 500 bin Euro'ya kadar çıkan yönetim, gelecek cevaba göre bu transferle ilgili bir karar verecek.
DANNY ROSE'DAN SÜRPRİZ TELEFON
Bu arada Trabzonspor'da sol bek transferi için uzun zamandır devam eden belirsizliğin kısa süre içerisinde sonuçlandırılması beklenirken, Bordo-Mavililere sürpriz bir telefon geldi.
Geçen sezon devre arası Trabzonspor'un girişim yaptığı Danny Rose'un menajeri, "Transfer için hâlâ planınız varsa görüşmeye hazırız" yanıtını verdi. 30 yaşındaki İngiliz oyuncunun yaklaşık 6 aydır futboldan uzak kalması nedeniyle teklife sıcak bakılmazken, bu öneri teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletildi.
ABDULLAH AVCI: ERCE KALACAK
Öte yandan Süper Lig'den düşen Erzurumspor, Trabzonspor kalecisi Erce Kardeşler'e talip oldu. Ancak bu transfer gelişmesinden haberdar olan teknik direktör Abdullah Avcı, "Kesinlikle takımda kalacak" diyerek transfere onay vermedi. Bu arada Uğurcan Çakır'ın ayrılması durumunda düşünülen Mert Günok ile görüşmeler de devam ediyor.