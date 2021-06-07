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Giriş Tarihi: 7.6.2021 07:23 Son Güncelleme: 7.6.2021 08:15

'dan 'ın eski oyuncusu Saracchi'ye teklif

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor'dan Galatasaray'ın eski oyuncusu Saracchi'ye teklif
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, geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi takımında bulunan 'yi kiralamak için hamle yaptı.

, geçtiğimiz sezon G.Saray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi takımında bulunan Saracchi'yi kiralamak için hamle yaptı. 23 yaşındaki sol bekin Türkiye'de oynama fikrine sıcak baktığı öğrenilirken, sakatlıklar nedeniyle 13 maç kaçırması ise kafalarda soru işareti oluşturdu.

Bu arada yönetim, Meling için Nimes kulübüne yaptığı son teklife cevap bekliyor. Fransız kulübünün 4 milyon Euro'luk bonservis rakamında ısrar etmesi nedeniyle en son 2 milyon 500 bin Euro'ya kadar çıkan yönetim, gelecek cevaba göre bu transferle ilgili bir karar verecek.

DANNY ROSE'DAN SÜRPRİZ TELEFON

Bu arada Trabzonspor'da sol bek transferi için uzun zamandır devam eden belirsizliğin kısa süre içerisinde sonuçlandırılması beklenirken, Bordo-Mavililere sürpriz bir telefon geldi.

Geçen sezon devre arası Trabzonspor'un girişim yaptığı 'un menajeri, "Transfer için hâlâ planınız varsa görüşmeye hazırız" yanıtını verdi. 30 yaşındaki İngiliz oyuncunun yaklaşık 6 aydır futboldan uzak kalması nedeniyle teklife sıcak bakılmazken, bu öneri teknik direktör 'ya iletildi.

ABDULLAH AVCI: ERCE KALACAK
Öte yandan 'den düşen , Trabzonspor kalecisi Erce Kardeşler'e talip oldu. Ancak bu transfer gelişmesinden haberdar olan teknik direktör Abdullah Avcı, "Kesinlikle takımda kalacak" diyerek transfere onay vermedi. Bu arada 'ın ayrılması durumunda düşünülen ile görüşmeler de devam ediyor.

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Trabzonspor'dan Galatasaray'ın eski oyuncusu Saracchi'ye teklif
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