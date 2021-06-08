Son dakika: Trabzonspor Marek Hamsik'i KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş

Trabzonspor, Hamsik transferinin mali detaylarını da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulurken, Slovak orta sahanın yıllık 1.5 milyon euro maaş, her bir yıl için ise 700 bin euro imza parası alacağı ifade edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik arasında 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 700.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."