Son dakika: Trabzonspor Marek Hamsik'i KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş

Son dakika... Trabzonspor, Bruno Perez ve Gervinho'dan sonra bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan bordo-mavililer, Marek Hamsik'i resmen açıkladı.
Slovak yıldızla 2 yıllık kontrat imzalayan bordo-mavililer, önce Twitter'dan bir video paylaşarak transfer ateşini yaktı. Kısa bir süre sonra ise transfer borsaya bildirildi.
Bir Trabzonspor taraftarı Marek Hamsik transferinin sevincini böyle yaşadı! 'Grande Hamsik...'
Trabzonspor, Twitter'dan kısa bir video paylaşarak, 'GRANDEEEEEEEE' notunu düşerken, paylaşılan videoda savaşçı kaskı vardı. Sabah Spor'un daha önce duyurduğu gibi bu tanıtım videosunda Hamsik'in saç stiline gönderme yapıldı.
İşte o paylaşım...
Trabzonspor, Hamsik transferinin mali detaylarını da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulurken, Slovak orta sahanın yıllık 1.5 milyon euro maaş, her bir yıl için ise 700 bin euro imza parası alacağı ifade edildi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik arasında 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,
2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 700.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
SABAH SPOR ÖZEL | Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, resmi imzayı atmadan önce Marek Hamsik ile bir görüşme yaptı. Hamsik, hedefleri ve oyun planını sorunca, Abdullah Avcı, Trabzonspor'un tek hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.