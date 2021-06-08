Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor Marek Hamsik'i KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş
Giriş Tarihi: 8.6.2021 19:01 Son Güncelleme: 8.6.2021 19:39

Son dakika: 'i KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş

Son dakika: Trabzonspor Marek Hamsik'i KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş

Son dakika... , 'i resmen açıkladı. Slovak yıldızla 2 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, önce Twitter'dan flaş bir paylaşım yaptı ardından transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Karadeniz ekibi kısa bir video paylaşarak, 'GRANDEEEEEEEE' notunu düştü. Paylaşılan videoda savaşçı kaskı görünürken, Hamsik'in saç stiline gönderme de yapıldı. Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada Hamsik'in maliyetini duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika... , Bruno Perez ve Gervinho'dan sonra bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan bordo-mavililer, 'i resmen açıkladı.

Slovak yıldızla 2 yıllık kontrat imzalayan bordo-mavililer, önce Twitter'dan bir video paylaşarak transfer ateşini yaktı. Kısa bir süre sonra ise transfer borsaya bildirildi.

Bir Trabzonspor taraftarı Marek Hamsik transferinin sevincini böyle yaşadı! 'Grande Hamsik...'

Trabzonspor, Twitter'dan kısa bir video paylaşarak, 'GRANDEEEEEEEE' notunu düşerken, paylaşılan videoda savaşçı kaskı vardı. Sabah Spor'un daha önce duyurduğu gibi bu tanıtım videosunda Hamsik'in saç stiline gönderme yapıldı.

İşte o paylaşım...

Trabzonspor, Hamsik transferinin mali detaylarını da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulurken, Slovak orta sahanın yıllık 1.5 milyon euro maaş, her bir yıl için ise 700 bin euro imza parası alacağı ifade edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik arasında 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 700.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

SABAH SPOR ÖZEL | Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, resmi imzayı atmadan önce Marek Hamsik ile bir görüşme yaptı. Hamsik, hedefleri ve oyun planını sorunca, Abdullah Avcı, Trabzonspor'un tek hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! "Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa..."
Survivor’da eleme adayı kim oldu? Dün Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte potaya giren o isim...
Bitcoinde son dakika haberi: Bir sözü düşüşü hızlandırdı: Bitcoin fiyatı dibi gördü
LGS soruları ve cevapları 2021! MEB LGS sözel sayısal soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sadece SABAH'ta!
Son dakika: Mourinho'dan Cengiz Ünder kararı! 70 milyon Euro'luk operasyon
Son dakika: Gürcan Bilgiç'ten flaş iddia! "Duyumlarımız Sergen Yalçın'ın..."
Ünlü futbolcu Mesut Özil’in eşi imaj tazeledi! Amine Gülşe bambaşka biri oldu!
Sen Anlat Karadeniz’in yıldız oyuncusu Sinan Tuzcu ve Beyza Kapu dünya evine girdi!
SON DAKİKA | Normalleşmede flaş kabine toplantısı kararı! Kabine Toplantısı tarihi erkene alındı
Son dakika haberler: Aşı olmayanlar için Ağustos'ta yeni önlemler gündemde
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor Marek Hamsik'i KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA