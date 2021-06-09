Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cristiano Ronaldo'yu EURO 2020'de bekleyen 2 rekor!
Giriş Tarihi: 9.6.2021 11:17 Son Güncelleme: 9.6.2021 11:32

'yu EURO 2020'de bekleyen 2 rekor!

AA
Cristiano Ronaldo'yu EURO 2020'de bekleyen 2 rekor!

Portekizli yıldız , EURO 2020'de şans bulması halinde 5 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu olacak. 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, gol atması durumunda ise ile paylaştığı "şampiyona tarihinin en golcü futbolcusu" unvanını tek başına ele geçirecek.

Portekiz'in yıldız futbolcusu , (EURO 2020) ile birlikte turnuva tarihine bir kez daha damga vurmaya hazırlanıyor. Son şampiyon Portekiz'in hücumdaki en büyük kozu Ronaldo, EURO 2020'de görev alması durumunda 5 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu olacak.

Daha önce , , ve 2016'da mücadele eden ve 9 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, EURO 2020'de de gol atması halinde Fransız efsanesi ile paylaştığı "şampiyona tarihinin en golcü futbolcusu" unvanını tek başına ele geçirecek.

36 yaşındaki yıldız ayrıca, 5 farklı turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu olarak tekrarlanması zor bir başarıya imza atacak.

Milli formayla çıktığı 174 maçta 103 gol kaydeden Ronaldo, EURO 2004'te iki, 2008'de bir, 2012 ve 2016'da ise üçer kez ağları sarsmıştı.

MAÇ SAYISINDA DA BUFFON'U GEÇMEK İSTİYOR

Cristiano Ronaldo, 21 maçla Avrupa Şampiyonası finallerinde en çok forma giyen futbolcu konumunda bulunuyor.

Ancak elemeler de dikkate alındığında, toplam 58 karşılaşmada oynayan İtalyan kaleci , Ronaldo'nun önünde ilk sırada yer alıyor.

Elemelerle birlikte 56 mücadelede görev alan Portekizli futbolcu, EURO 2020'de 3 karşılaşmada şans bulması halinde Buffon'u geçerek maç sayısında da zirveye yerleşecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti? 8 Haziran İletişim ödülünü hangi takım kazandı? İletişim ödülünü kazanan takım...
Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi sahtekar mı? Şeyma Subaşı sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi'yi böyle savundu...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! 46 ilde etkili olacak... Kuvvetli geliyor
Bakanlık harekete geçti! Miras tarlalar için yeni düzenleme
Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık uslanmıyor! Ünlü şarkıcı 'Gözümle görürsem inanırım' demişti…
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin kızları dünyaya geldi!
Son dakika: Beşiktaş'ta beklenen zirve gerçekleşti! "Sergen Yalçın'la yollar ayrılırsa..."
Son dakika: Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 2. teklif! Diego Costa bombası...
Başkan Erdoğan'da Hayvan Hakları Yasası talimatı!
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz sevgilisi ile ilk kez kameralara poz verdi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Cristiano Ronaldo'yu EURO 2020'de bekleyen 2 rekor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA