Son dakika: Fenerbahçe’den Oussame Tannane sürprizi! İstanbul’a geliyor... (Sabah Spor Özel)

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları sürüyor. Vedat Muriqi için bekleyiş sürerken Fabio Martins ismi de gündeme geldi. Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannane bugün İstanbul'a geliyor. Başarılı oyuncunun Fenerbahçe ile görüşeceği iddia edildi.
FENERBAHÇE YÖNETİMİ OYUNCUYLA HER KONUDA ANLAŞTI
Vitesse'de oynayan Hollandalı Oussama Tannane ile geçen hafta Amsterdam'da bir görüşme sağlayan Fenerbahçe yönetimi, her konuda anlaştığı futbolcuyu ve menajerini İstanbul'a davet etti. Fenerbahçe'nin transfer için görüşme yapacağı Faslı yıldız Oussame Tannane İstanbul'a doğru yola çıktı.
Yıldız futbolcuyla detayların konuşulacağı görüşmeden sonra imzaların atılacağı öğrenildi. Bugün İstanbul'da olması beklenen futbolcu için konaklayacağı Swissotel'de yer ayrıldı. Sarı lacivertli ekip, orta saha, 10 numara ve iki kanatta da görev yapan 27 yaşındaki sol ayağın transfer edilmesiyle kadrosunu güçlendirmiş olacak.
SON DAKİKA: İSTANBUL'A GELECEK TANNANE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEK
Ajax altyapısında yetişen Oussama Tannane, sırasıyla PSV, Heerenveen, Heracles gibi takımlarda oynadı. Fransa'ya geçiş yapan Tannane, Sant-Etienne takımına transfer oldu. Kiralık olarak Las Palmas forması da giyen Tannane son olarak Vitesse'ye geçti.
7 GOL ATTI 9 ASİST YAPTI!
Bugün İstanbul'a gelecek Oussama Tannane, geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde 29 maça çıktı. Vitesse formasıyla 7 gol atıp 9 asist yapan Faslı oyuncu başarılı bir performans ortaya koydu.
EN GOLCÜ SEZONUNDA 23 KEZ FİLELERİ SARSTI!
Oussama Tannane, en golcü sezonunu Heracles formasıyla geçirdi. Heracles Almelo takımında oynarken 23 gol atıp 9 asist yapan Faslı oyuncu 27 yaşında.