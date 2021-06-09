Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe’den Oussame Tannane sürprizi! İstanbul’a geliyor... (Sabah Spor Özel)
Giriş Tarihi: 9.6.2021 12:06 Son Güncelleme: 9.6.2021 12:41

Son dakika: Fenerbahçe’den Oussame Tannane sürprizi! İstanbul’a geliyor... (Sabah Spor Özel)

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Son dakika: Fenerbahçe’den Oussame Tannane sürprizi! İstanbul’a geliyor... Sabah Spor Özel

Son dakika haberi: Yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Nokta transferlerle kadrosunu genişleterek şampiyonluğa yürümenin hesaplarını yapan Kanarya, Avrupa turuna ilk olarak ’dan start verdi. Geçtiğimiz sezonlarda da transfer listesinde olan Fas asıllı Hollandalı futbolcu ile tekrara temasa geçildi. Oyuncu İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları sürüyor. Vedat Muriqi için bekleyiş sürerken Fabio Martins ismi de gündeme geldi. Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannane bugün İstanbul'a geliyor. Başarılı oyuncunun Fenerbahçe ile görüşeceği iddia edildi.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ OYUNCUYLA HER KONUDA ANLAŞTI

Vitesse'de oynayan Hollandalı ile geçen hafta 'da bir görüşme sağlayan Fenerbahçe yönetimi, her konuda anlaştığı futbolcuyu ve menajerini İstanbul'a davet etti. Fenerbahçe'nin transfer için görüşme yapacağı Faslı yıldız Oussame Tannane İstanbul'a doğru yola çıktı.

Yıldız futbolcuyla detayların konuşulacağı görüşmeden sonra imzaların atılacağı öğrenildi. Bugün İstanbul'da olması beklenen futbolcu için konaklayacağı Swissotel'de yer ayrıldı. Sarı lacivertli ekip, orta saha, 10 numara ve iki kanatta da görev yapan 27 yaşındaki sol ayağın transfer edilmesiyle kadrosunu güçlendirmiş olacak.

SON DAKİKA: İSTANBUL'A GELECEK TANNANE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEK

Ajax altyapısında yetişen Oussama Tannane, sırasıyla PSV, Heerenveen, gibi takımlarda oynadı. Fransa'ya geçiş yapan Tannane, Sant-Etienne takımına transfer oldu. Kiralık olarak Las Palmas forması da giyen Tannane son olarak Vitesse'ye geçti.

7 GOL ATTI 9 ASİST YAPTI!

Bugün İstanbul'a gelecek Oussama Tannane, geçtiğimiz sezon Ligi'nde 29 maça çıktı. Vitesse formasıyla 7 gol atıp 9 asist yapan Faslı oyuncu başarılı bir performans ortaya koydu.

EN GOLCÜ SEZONUNDA 23 KEZ FİLELERİ SARSTI!

Oussama Tannane, en golcü sezonunu Heracles formasıyla geçirdi. Heracles Almelo takımında oynarken 23 gol atıp 9 asist yapan Faslı oyuncu 27 yaşında.

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Son dakika: Fenerbahçe’den Oussame Tannane sürprizi! İstanbul’a geliyor... (Sabah Spor Özel)
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