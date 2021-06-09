Son dakika: Fenerbahçe'de 9 isim gidiyor! Fabio Martins sürprizi...

Şifreleri çözmeye çalışırsak, Ali Koç'un son basın toplantısında açıkladığı modeller vardı. Bu bize bazı görüşmeleri yaptığı ve sona yaklaştığını işaret ediyor aslında. Son duyumlar Lucien Favre ile şu ana kadar ismi hiç gündeme gelmemiş Portekizli bir hoca arasında seçim yapacakları yönünde. Kongre öncesinde öğreneceğiz.