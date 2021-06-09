Uğurcan Çakır: EURO 2020'de hedefimiz büyük!

Uğurcan Çakır, milli takımdaki kaleci rekabetiyle ilgili olarak, "Hepimiz arkadaşız, burada camianın ya da kimin oynadığının bir önemi yok. Burası milli takım, her şeyin en üstünde. O yüzden oynamayan sahaya çıkana destek verir. Hepimiz çok iyi arkadaşız, inşallah en iyi şekilde takımımıza yardımcı oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİ HEDEFLERİM ŞU AN ÖNEMSİZ, ŞU AN MİLLİ TAKIMIN BAŞARISI ÖNEMLİ"

Milli file bekçisi son olarak hakkındaki transfer haberleriyle ilgili olarak ise "Kişisel başarılarımın hiç önemi yok çünkü burası milli takım. Milli takımımızın başarısı benim için birinci planda. Milli takımımızın başarısı için, çalışıp, oynayacağım. Kendi hedeflerim şu an önemsiz, şu an milli takımın başarısı önemli" diye konuştu.