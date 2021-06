Uğurcan Çakır: EURO 2020'de hedefimiz büyük!

Şu an Galler ve İsviçre maçlarını düşünmediklerini aktaran Uğurcan Çakır, "Hocalarımız analizlerle ne yapmamız ve ne yapmamamız gerektiğini gösteriyorlar. Her maça tek tek bakacağız ve hazırlanacağız. En iyi futbolumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Ülkemiz bizimle, her zaman yanımızdalar, onu da hissediyoruz. İnşallah alnımızın akıyla maçlarımızı bitireceğiz, turnuvayı tamamlayacağız. Çünkü hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Hedeflerimiz büyük. İnşallah beklediğimiz gibi olur." şeklinde konuştu.