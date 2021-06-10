Burak Elmas'tan yönetime gönderme: "Bu camia şımarıkları sevmez" (SABAH SPOR Özel)

Galatasaray'da seçim günü yaklaşıyor. Seçimin öne çıkan isimlerinden olan Burak Elmas, SABAH SPOR'a çok özel açıklamalarda bulundu. Sözlerine "Artık bana Fatih Hoca'yı sormayın" diyerek başlayan Burak Elmas, kendisine ve ekibine güveninin tam olduğunu söyledi.

"GALATASARAY ŞIMARIKLARI SEVMEZ"

İşte Elmas'ın açıklamaları: "Son dönemlerde yönetimdekiler, kulübe hizmet etmek bir yana kendilerini camianın üzerinde görmeye başladılar. Efsanemiz Baba Gündüz'ün (Kılıç) 'Galatasaray şımarıkları sevmez' diye çok doğru bir lafı var. 10 yıldır G.Saray'ın sorunlarına vakıf, çözüm projelerini üretmiş, en hazır ekip biziz. Bana, ekibime ve projelerime saldıranlara Galatasaraylı duruşu sebebiyle cevap vermeye tenezzül etmiyoruz."