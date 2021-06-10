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Giriş Tarihi: 10.6.2021 09:24 Son Güncelleme: 10.6.2021 09:50

'tan yönetime gönderme: "Bu camia şımarıkları sevmez" (SABAH SPOR Özel)

MEHMET ÖZCAN
Burak Elmas'tan yönetime gönderme: Bu camia şımarıkları sevmez SABAH SPOR Özel

 başkan adaylarından , SABAH Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde yönetimlerin, kendilerini camianın üzerinde gördüğünü belirten Elmas, tepkisini 'ün (Kılıç) "Bu camia şımarıkları sevmez" sözleriyle dile getirdi. Ardından şu ifadeleri kullandı: "Diğer adayları kötülemeye ihtiyacımız yok. Kendimden ve ekibimden eminim"

'da seçim günü yaklaşıyor. Seçimin öne çıkan isimlerinden olan Burak Elmas, SABAH SPOR'a çok özel açıklamalarda bulundu. Sözlerine "Artık bana Fatih Hoca'yı sormayın" diyerek başlayan , kendisine ve ekibine güveninin tam olduğunu söyledi.

"GALATASARAY ŞIMARIKLARI SEVMEZ"

İşte Elmas'ın açıklamaları: "Son dönemlerde yönetimdekiler, kulübe hizmet etmek bir yana kendilerini camianın üzerinde görmeye başladılar. Efsanemiz 'ün (Kılıç) 'Galatasaray şımarıkları sevmez' diye çok doğru bir lafı var. 10 yıldır G.Saray'ın sorunlarına vakıf, çözüm projelerini üretmiş, en hazır ekip biziz. Bana, ekibime ve projelerime saldıranlara Galatasaraylı duruşu sebebiyle cevap vermeye tenezzül etmiyoruz."

"YOLA İKTİDAR OLMAK İÇİN ÇIKMADIM"

"Kavga istemiyoruz, aksine camiayı birleştirmeliyiz. Diğer adayları kötülemeye ihtiyacımız yok. Kendimden ve ekibimden eminim. 1992 yılından beri camianın içindeyim ve 24 yaşında yöneticilik yaptım. Galatasaray benim ailem. Burada büyüdüm ve olgunlaştım. Bu yola çıkarken iktidar olmak için değil, zor gününde aileye sahip çıkmak için çözümler ürettik. Bugün Galatasaray'da ciddi bir ayrışma var. Bu bölünmeyi ortadan kaldırmalıyız. Ben başkan seçilmesem bile projelerimizi ve ön protokollerini, imzaladığımız sponsorlukları seçilen başkana sunacağım. Çünkü aslolan Galatasaray!"

500 BİN TL TEPKİSİ

'nün, başkan adaylarının 500 bin TL bağış yaparak ve YouTube'da program yapabileceklerini açıklamasına Burak Elmas, "Seçildiğimiz takdirde G.Saray değerlerini her fırsatta paraya tahvil eden, yakışıksız zihniyete son vermek ilk görevimizdir. Galatasaray'ın yönetici koltukları da, mecraları da satışa çıkarılamaz, popülist söylemlere alet edilemez" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA AYTAÇ VE ALPASLAN İMZALIYOR

Sarı-kırmızlılıların, 3 yıllık anlaşmaya vardığı iki oyuncu için yarına kadar KAP açıklaması yapması bekleniyor

Galatasaray, transfer sezonunu 28 yaşındaki orta saha Aytaç Kara ve 27 yaşındaki stoper Alpaslan Öztürk'le açmaya hazırlanıyor. Yarına kadar resmi KAP açıklaması bekleniyor. Cimbom bu futbolcuları bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacak.

ALEX MORENO VE MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE LİSTEDE

Sarı-kırmızılılar, sol bek ve 8 numara arayışlarını ise sürdürüyor. Real Betis'in İspanyol sol beki Alex Moreno'nun kiralanması gündemde. Tunus'un Esperance takımında forma giyen orta saha Mohamed Ali Ben Romdhane de listede.

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Burak Elmas'tan yönetime gönderme: "Bu camia şımarıkları sevmez" (SABAH SPOR Özel)
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