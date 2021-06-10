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Giriş Tarihi: 10.6.2021 16:09

Hamsik'ten taraftarına mesaj

DHA
Hamsik'ten Trabzonspor taraftarına mesaj

’un 33 yaşındaki yeni transferi , bordo-mavili taraftarlara mesaj gönderdi; ' sonrasında en kısa sürede sizlerle buluşmayı diliyorum' dedi.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından Slovakyalı yeni transferi 'in transfer ve yeni sezona yönelik mesaj gönderdiği videosunu yayınladı. Videoda ile sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden deneyimli orta saha oyuncusu, " sonrasında en kısa sürede sizlerle buluşmayı diliyorum. Milli takımdan takım arkadaşlarım Kucka, Hubocan, Durica; şehir, stadyum, oradaki harika atmosfer ve fanatik taraftarlar hakkında hep güzel şeyler söylediler. Bu çok hoş bir durum. Önümüzdeki sezonun harika geçmesini diliyorum. Bunun olabilmesi için sıkı çalışacağız! Yakında görüşmek üzere. Bordo-mavi en güzel renkler" ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Marek Hamsik'ten Trabzonspor taraftarına mesaj | Video

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Hamsik'ten Trabzonspor taraftarına mesaj
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