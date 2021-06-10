Yeni transfer Marek Hamsik'ten Trabzonspor taraftarına mesaj | Video
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Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, bordo-mavili taraftarlara mesaj gönderdi; 'Avrupa Şampiyonası sonrasında en kısa sürede sizlerle buluşmayı diliyorum' dedi.
Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından Slovakyalı yeni transferi Marek Hamsik'in transfer ve yeni sezona yönelik mesaj gönderdiği videosunu yayınladı. Videoda Trabzonspor ile sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden deneyimli orta saha oyuncusu, "Avrupa Şampiyonası sonrasında en kısa sürede sizlerle buluşmayı diliyorum. Milli takımdan takım arkadaşlarım Kucka, Hubocan, Durica; şehir, stadyum, oradaki harika atmosfer ve fanatik taraftarlar hakkında hep güzel şeyler söylediler. Bu çok hoş bir durum. Önümüzdeki sezonun harika geçmesini diliyorum. Bunun olabilmesi için sıkı çalışacağız! Yakında görüşmek üzere. Bordo-mavi en güzel renkler" ifadelerini kullandı.