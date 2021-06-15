Oğulcan Çağlayan: Şampiyonlar Ligi için çok heyecanlıyım

"SELÇUK İNAN BİZE TECRÜBELERİNİ AKTARIYOR"

Oğulcan Çağlayan, sezona antrenör Selçuk İnan yönetiminde başladıklarını da hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Zaten geçtiğimiz sezon da Fatih (Terim) hocamızın ekibindeydi. Çok önemli futbol kariyeri var ve bence ileride de çok iyi bir antrenör olacak. Bize tecrübelerini aktarıyor, yardımcı oluyor. Biz de kendisine yardımcı oluyoruz. Bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkacağım için çok heyecanlıyım. İnşallah takımın maçları kazanmasına yardımcı olurum. Her Türk gencinin hayali o arenada boy göstermek. İnşallah ben de fırsat bulursam, elimden gelenin en iyisin yapacağım."