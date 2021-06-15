Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Oğulcan Çağlayan: Şampiyonlar Ligi için çok heyecanlıyım
Giriş Tarihi: 15.6.2021 11:33

: için çok heyecanlıyım

AA
Oğulcan Çağlayan: Şampiyonlar Ligi için çok heyecanlıyım

'da bugün 8 futbolcu sağlık kontrolünden geçti. Kontroller sonrasında açıklamalarda bulunan , için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Çağlayan, için de "Zaten geçtiğimiz sezon da Fatih (Terim) hocamızın ekibindeydi. Çok önemli futbol kariyeri var ve bence ileride de çok iyi bir antrenör olacak. Bize tecrübelerini aktarıyor, yardımcı oluyor. Biz de kendisine yardımcı oluyoruz. Bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan 'da sağlık kontrolleri devam ediyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Emre Kılınç, Ryan Babel, Fatih Öztürk, Gökay Güney, İsmail Çipe, Jesse Sekidika, Atalay Babacan ve , Liv Hospital Vadistanbul'da çeşitli testlere tabi tutuldu.

Kontrollerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Oğulcan Çağlayan, "Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. İnşallah en az sakatlığın yaşandığı, çekişmeli ve sonunda da Galatasaray'ın şampiyon olduğu bir final olur. Biz de bugün sağlık kontrollerinden geçtik. Her şey yolunda gözüküyor. Buradan da antrenmana gideceğiz" diye konuştu.



"İNŞALLAH ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLARA KALIRIZ"
Sezonu erken açtıklarını vurgulayan Oğulcan Çağlayan, "UEFA elemesindeki rakibimiz yarın belli oluyor. 20 Temmuz'da ilk maçı oynayacağımızı düşünüyoruz. İnşallah Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde de ülkemizi gururla temsil eder, turları atlar ve gruplara kalırız. Taraftarımızı,
camiamızı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SELÇUK İNAN BİZE TECRÜBELERİNİ AKTARIYOR"
Oğulcan Çağlayan, sezona antrenör yönetiminde başladıklarını da hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Zaten geçtiğimiz sezon da Fatih (Terim) hocamızın ekibindeydi. Çok önemli futbol kariyeri var ve bence ileride de çok iyi bir antrenör olacak. Bize tecrübelerini aktarıyor, yardımcı oluyor. Biz de kendisine yardımcı oluyoruz. Bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkacağım için çok heyecanlıyım. İnşallah takımın maçları kazanmasına yardımcı olurum. Her Türk gencinin hayali o arenada boy göstermek. İnşallah ben de fırsat bulursam, elimden gelenin en iyisin yapacağım."

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