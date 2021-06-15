Video Spor Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'dan Şampiyonlar Ligi ve Selçuk İnan sözleri!

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'dan Şampiyonlar Ligi ve Selçuk İnan sözleri!

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'dan Şampiyonlar Ligi ve Selçuk İnan sözleri!
15.06.2021 | 14:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi sürüyor! İşte son durum... 01:42
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi sürüyor! İşte son durum... 15.06.2021 | 14:13
Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'dan Şampiyonlar Ligi ve Selçuk İnan sözleri! 02:05
Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'dan Şampiyonlar Ligi ve Selçuk İnan sözleri! 15.06.2021 | 14:09
Son dakika: Galatasaraylı Eren Aydın'dan Falcao sözleri! 03:15
Son dakika: Galatasaraylı Eren Aydın'dan Falcao sözleri! 14.06.2021 | 13:52
Avusturya Kuzey Makedonya maçı CANLI İZLE! EURO 2020 Avusturya Kuzey Makedonya maçı TRT 1 ile canlı yayın izle 09:43
Avusturya Kuzey Makedonya maçı CANLI İZLE! EURO 2020 Avusturya Kuzey Makedonya maçı TRT 1 ile canlı yayın izle 13.06.2021 | 18:19
Hollanda Ukrayna maçı CANLI İZLE! EURO 2020 Avusturya Hollanda Ukrayna maçı TRT 1 ile canlı yayın izle 09:43
Hollanda Ukrayna maçı CANLI İZLE! EURO 2020 Avusturya Hollanda Ukrayna maçı TRT 1 ile canlı yayın izle 13.06.2021 | 18:19
'Uğurcan Çakır eleştirileri Altay Bayındır'a da zarar veriyor!' 02:19
'Uğurcan Çakır eleştirileri Altay Bayındır'a da zarar veriyor!' 13.06.2021 | 13:27
Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi! Cocu gibi herkesten gizli tutulan bir isim... 01:54
Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi! "Cocu gibi herkesten gizli tutulan bir isim..." 13.06.2021 | 13:26
Eriksen futbola devam edebilecek mi? Uzman isimden açıklama... 11:09
Eriksen futbola devam edebilecek mi? Uzman isimden açıklama... 13.06.2021 | 09:44
Rusya'da ilginç olay! Gece 22.00'da gündüz maçı | Video 04:39
Rusya'da ilginç olay! Gece 22.00'da gündüz maçı | Video 13.06.2021 | 01:19
Yürekler ağza geldi! Eriksen bir anda yere yığıldı, sahada kalp masajı yapıldı | Video 01:14
Yürekler ağza geldi! Eriksen bir anda yere yığıldı, sahada kalp masajı yapıldı | Video 12.06.2021 | 20:19
Başkan Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti | Video 00:30
Başkan Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti | Video 12.06.2021 | 18:17
Şenol Güneş'ten İtalya maçı değerlendirmesi 07:54
Şenol Güneş'ten İtalya maçı değerlendirmesi 12.06.2021 | 01:09
İtalya 3 - 0 Türkiye MAÇ ÖZETİ goller izle! EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası İtalya Türkiye geniş maç özeti tüm goller 07:14
İtalya 3 - 0 Türkiye MAÇ ÖZETİ goller izle! EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası İtalya Türkiye geniş maç özeti tüm goller 11.06.2021 | 21:14
İtalya 3 - 0 Türkiye MAÇ ÖZETİ TÜM GOLLER izle! TRT 1 ile EURO 2020İtalya 3 - 0 Türkiye maçı tartışmalı pozisyonlar... 07:14
İtalya 3 - 0 Türkiye MAÇ ÖZETİ TÜM GOLLER izle! TRT 1 ile EURO 2020İtalya 3 - 0 Türkiye maçı tartışmalı pozisyonlar... 11.06.2021 | 20:43
İtalya 3 - 0 Türkiye MAÇ ÖZETİ goller izle! 07:14
İtalya 3 - 0 Türkiye MAÇ ÖZETİ goller izle! 11.06.2021 | 20:05
SABAH SPOR ÖZEL | Türk taraftarlar Roma'yı böyle inletti! 'Alemin kralı geliyor...' 01:19
SABAH SPOR ÖZEL | Türk taraftarlar Roma'yı böyle inletti! 'Alemin kralı geliyor...' 11.06.2021 | 18:45
Hakan Çalhanoğlu: Finalde İtalya ile karşılaşmak güzel olur 03:51
Hakan Çalhanoğlu: Finalde İtalya ile karşılaşmak güzel olur 10.06.2021 | 23:55
Şenol Güneş: Oyuncularımın karakterlerini sahada görmek istiyorum 19:26
Şenol Güneş: Oyuncularımın karakterlerini sahada görmek istiyorum 10.06.2021 | 23:52
Roberto Mancini: Türkiye ile finalde karşılaşmayı isteriz 12:50
Roberto Mancini: Türkiye ile finalde karşılaşmayı isteriz 10.06.2021 | 20:20
Yeni transfer Marek Hamsik'ten Trabzonspor taraftarına mesaj | Video 00:55
Yeni transfer Marek Hamsik'ten Trabzonspor taraftarına mesaj | Video 10.06.2021 | 16:03

Galatasaray'da bugün 8 futbolcu sağlık kontrolünden geçti. Kontroller sonrasında açıklamalarda bulunan Oğulcan Çağlayan, Şampiyonlar Ligi için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Çağlayan, Selçuk İnan için de, "Zaten geçtiğimiz sezon da Fatih (Terim) hocamızın ekibindeydi. Çok önemli futbol kariyeri var ve bence ileride de çok iyi bir antrenör olacak. Bize tecrübelerini aktarıyor, yardımcı oluyor. Biz de kendisine yardımcı oluyoruz. Bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA