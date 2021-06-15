Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'dan Şampiyonlar Ligi ve Selçuk İnan sözleri!

Galatasaray'da bugün 8 futbolcu sağlık kontrolünden geçti. Kontroller sonrasında açıklamalarda bulunan Oğulcan Çağlayan, Şampiyonlar Ligi için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Çağlayan, Selçuk İnan için de, "Zaten geçtiğimiz sezon da Fatih (Terim) hocamızın ekibindeydi. Çok önemli futbol kariyeri var ve bence ileride de çok iyi bir antrenör olacak. Bize tecrübelerini aktarıyor, yardımcı oluyor. Biz de kendisine yardımcı oluyoruz. Bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.