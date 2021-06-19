Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ilk sözler! 'Fatih Terim...'

Gün boyu süren uzun seçim maratonunun ardından Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas oldu. Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte girdiği kıyasıya yarışı son düzlükte kazanan Burak Elmas, ilk açıklamalarını yaptı. Hem üyelere hem de diğer adaylara teşekkür eden Burak Elmas, kazananın Galatasaray olduğunu belirtti.
İşte Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas'ın ilk açıklamaları...
Tüm üyelerimize, bana ve ekibime göstermiş oldukları teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Bu Galatasaray'a yakışan yarışı birlikte götürdüğümüz tüm adaylara, Galatasaray demokrasisine katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum.
"YAŞASIN GALATASARAY"
Bu seçim, Galatasaray için çok önemli bir seçim. Galatasaray kararını verdi, kaybeden kimse yok. Yarından tezi yok birlik olup sorunları halledeceğiz. Birlikte çok şey başaracağız.
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Bu uzun maratonda benim ailem olan ve beni bir saniye yalnız bırakmayan tüm ekip arkadaşlarıma müteşekkirim, iyi ki varsınız. Sevgili aileme de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yaşasın Galatasaray!
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'Kimse merak etmesin camiaya verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Ekibimizi tanıtarak bir süreç yürüttük. Yapacak çok işimiz var. Yeni başlıyoruz. Mazbatayı aldıktan sonra sözlerimizi tutacağız.'
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