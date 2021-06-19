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Giriş Tarihi: 19.6.2021 22:44 Son Güncelleme: 19.6.2021 23:40

Son dakika: Başkanı 'tan ilk sözler! 'Fatih Terim...'

Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ilk sözler! 'Fatih Terim...'

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın 38. başkanı oldu! 15:00'te sona eren oy verme işleminden sonra uzun saatler boyunca oylar sayıldı. 28. sandığa kadar geride yer alan Burak Elmas, son anlarda öne geçti ve sarı kırmızılı camianın 38. başkanı oldu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk kez konuştu.

Gün boyu süren uzun seçim maratonunun ardından 'ın 38. başkanı oldu. ile birlikte girdiği kıyasıya yarışı son düzlükte kazanan Burak Elmas, ilk açıklamalarını yaptı. Hem üyelere hem de diğer adaylara teşekkür eden Burak Elmas, kazananın Galatasaray olduğunu belirtti.

İşte Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas'ın ilk açıklamaları...

Tüm üyelerimize, bana ve ekibime göstermiş oldukları teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Bu Galatasaray'a yakışan yarışı birlikte götürdüğümüz tüm adaylara, Galatasaray demokrasisine katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum.

"YAŞASIN GALATASARAY"

Bu seçim, Galatasaray için çok önemli bir seçim. Galatasaray kararını verdi, kaybeden kimse yok. Yarından tezi yok birlik olup sorunları halledeceğiz. Birlikte çok şey başaracağız.

Burak Elmas ve yönetim kurulu, seçim sonucunu böyle kutladı! | Video

Bu uzun maratonda benim ailem olan ve beni bir saniye yalnız bırakmayan tüm ekip arkadaşlarıma müteşekkirim, iyi ki varsınız. Sevgili aileme de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yaşasın Galatasaray!

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'Kimse merak etmesin camiaya verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Ekibimizi tanıtarak bir süreç yürüttük. Yapacak çok işimiz var. Yeni başlıyoruz. Mazbatayı aldıktan sonra sözlerimizi tutacağız.'

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Biz kazandık ama kimse kaybetmedi"

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Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ilk sözler! 'Fatih Terim...'
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