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Giriş Tarihi: 25.6.2021 22:33 Son Güncelleme: 25.6.2021 22:34

Beşiktaş’ta transfer zirvesi için tarih belirlendi! Ghezzal’ın alternatifi ortaya çıktı…

Beşiktaş’ta transfer zirvesi için tarih belirlendi! Ghezzal’ın alternatifi ortaya çıktı…

Son dakika haberi… Beşiktaş’ta 1 ayı aşkın süren Sergen Yalçın ve sözleşme konusu, geçtiğimiz günlerde sonuca ulaştı. Siyah-beyazlılar, sezonu 2 kupayla tamamlayan deneyimli teknik adamla 1 yıl daha yola devam ederken, transfer çalışmalarında da hız kazanmaya başladı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş’ta yönetim ve Sergen Yalçın arasında yapılacak transfer zirvesini ve Rachid Ghezzal’ın alternatifi olarak belirlenen ismi açıkladı. İşte son dakika haberinin detaylar…

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon için ilk işini Sergen Yalçın'la uzatılacak olan sözleşme olarak belirlemişti. Ancak yeni kontrat için uzun uğraşlar veren Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ı yaklaşık 1 ay boyunca ikna edemedi.

İki taraf arasında görüşmelerin çıkmaza girdiği düşünülürken, son kez bir araya gelen Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın üçlüsünden taraftarı mutlu edecek bir sonuç ortaya çıktı. 2 kupalı teknik direktörle 1 yıl daha yola devam eden Beşiktaş, transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ta yönetim ve Sergen Yalçın arasında yapılacak olan transfer zirvesinin gününü ve son transfer gelişmelerini aktardı. Dikme, siyah-beyazlılarda geçen sezona damga vuran Ghezzal'ın alınamaması halinde girişimlere başlanacak alternatiflerin de belirlendiğini söyledi.

İşte Sercan Dikme'nin açıklamaları…

Beşiktaş'ta artık Sergen hocadan sonra geriye kalacak olan durum transfer. Pazartesi günü itibarıyla yönetim ve Sergen Yalçın transfer için bir araya gelecek. Gidecek ve kalacak oyuncuların akıbeti belli. Gökhan Töre ve Atiba için Sergen Yalçın'ın kalsın dediğini biliyoruz.

"GHEZZAL'IN ALTERNATİFİ..."

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın devam etmek istediği bir oyuncu. Ancak alternatiflere de bakılıyor. Ghezzal için Leicester City kulübüyle anlaşılamaması durumunda Crystal Palace'da forma giyen Andros Townsend ile girişimlere başlanacak.

Ghezzal'ın transferinin olumsuz sonuçlanması halinde alternatif olarak belirlenen isimlerden yalnızca birisi Townsend. Öte yandan Atiba'ya 1 yıllık kontrat önerilecek. Primlerin ve bonusların yüksek, garanti ücretin düşük olduğu bir sözleşme önerilecek.

Beşiktaş'ın gündemine yer alan isimlerin akıbeti, ilerleyen günlerde daha net bir hal alacak.

Beşiktaş'ta Andros Townsend sesleri!

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Beşiktaş’ta transfer zirvesi için tarih belirlendi! Ghezzal’ın alternatifi ortaya çıktı…
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