Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın transferinin Pazartesi veya Salı günü açıklanması bekleniyor. Paulinho transferinde ise dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Paulinho'nun Galatasaray'a geliş sürecinde Didier Drogba senaryosu görülebilir...
SON DAKİKA: PAULİNHO TRANSFERİNDE DROGBA İZİ!
Galatasaray, dünya yıldızı Didier Drogba'yı transfer ederken de Çin'den getirmişti. Çin'de futbol oynadığı kulüple bonservis sorunu yaşayan Drogba, bonservisi feshedip Galatasaray'a imza atmıştı.
Seneler sonra sarı kırmızılılar aynı durumu Paulinho transferinde yaşıyor. Son olarak Guaz takımında oynayan Paulinho, sözleşmesini feshetti.
Tottenham'dan 2015 yılında GZ Evergrande takımına transfer olan Paulinho, dah sonra 40 milyon € bonservis bedeliyle Barcelona ile sözleşme imzalamıştı.
Barcelona ile 34 lig maçına çıkan Paulinho, 9 gol atıp 3 asist yapmıştı. Paulinho'nun oyun tarzı taraftarın hoşuna gidecek cinsten...
CANLI YAYINDA PAULİNHO SÖZLERİ! 'TRANSFERİN BİTME İHTİMALİ...'
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, sabah saatlerinde katıldığı canlı yayında Galatasaray'ın Paulinho'ya olan ilgisinden bahsederken Fatih Terim'in de oyuncuyu çok istediğini belirtti.
'FELİPE MELO ETKİSİ YAPABİLİR...'
'Paulinho'nun 10 numara özelliği de var. Taraftarı heyecanlandırıyor. Bu transfere kimse hayır demez. Felipe Melo etkisi yapacak bir oyuncu. Melo'dan sonra orta sahada o tarz bir oyuncu göremedik. Paulinho transferi Terim'i de çok mutlu eder.'
'DİDİER DROGBA TRANSFERİNDEKİ GİBİ...'
'Bu transfer aslında Didier Drogba transferine benziyor. Drogba da Galatasaray'a Çin'den gelmişti. O da sözleşme sıkıntısı yaşamıştı. Paulinho da bonservisini alıp gelebilir. Galatasaray bu transfere yakın.'
'Önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili imza aşamasına gelindi haberlerini görebiliriz. Galatasaray sıcak temasta...'
GEDSON VE FLORENTİNO LUİS...
Galatasray'da teknik direktör Fatih Terim, Gedson Fernandes ve Florentino Luis'i çok istiyor. Yönetim bu transferler için Benfica ile görüşme halinde. Florentino'nun yeni sezonda kiraya verileceği de gelen bilgiler arasında.
Son dakika: Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Paulinho hamlesi! 'Didier Drogba gibi...'
Savunma göbeğinde Luyindama- Marcao ikilisinin şu an tek alternatifi yeni transfer Alpaslan Öztürk. Ozornwafor kesinlikle düşünülmüyor. Donk da yeni yabancı kuralına takılınca listeye alınan Kaan Ayhan için uğraşılıyor.
SOL BEK İÇİN İKİ ADAY
İlk 11 düzeyinde sol bek arayışı da sürüyor. Fatih Terim, sözleşmeleri uzatılan Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ı yedek olarak görüyor.
Bonservisi elinde olan Hollandalı Van Aanholt ve Real Betis'ten Alex Moreno sol bek listesinde üst sıralarda yer alan iki isim.
İki sağ bek Linnes ve Şener'e veda eden Galatasaray'da bu bölgede Omar Elabdellaoui ve Yedlin var. Ancak Omar'ın sağ gözünden geçirdiği rahatsızlığın tedavisinin sürmesi onu alternatiflerden çıkarıyor.
Yedlin'e de güvenmeyen Terim bu bölgeye bir transfer istedi ve arayış başladı.