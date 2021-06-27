Son dakika: Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Paulinho hamlesi! 'Didier Drogba gibi...'
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Galatasaray'dan son dakika haberleri geliyor. Burak Elmas yönetiminde yeni bir oluşuma giden Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Çin'de forma giyen Paulinho transferi hakkında çıkan haberler taraftarı heyecanlandırdı. İşte son durum...