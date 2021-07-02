Abdullah Avcı'dan kritik açıklamalar! 'Uğurcan Çakır milli takımın en iyisiydi...'

Trabzonspor'un deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları ve takımdaki son duruma dair bilgiler veren Avcı, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Uğurcan Çakır'ın transfer olma ihtimali üzerine konuşan deneyimli hoca, "Uğurcan ile bir saat önce konuştum. EURO 2020'de milli takımımızın en önemli oyuncularından biriydi. Kendisi şu an tatilde. Biz her türlü senaryoya hazırlıklıyız" dedi.
Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...
"Trabzonspor transfer yapmasa bile rakipleri için büyük tehdittir. Mevcut oyuncu grubuyla ilgili önemli bir mesafe aldık. Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
Yapılan transferler de bize deneyim kazandıracak. Başkana ve yöneticilere teşekkür ediyorum, Avrupa'da dört transferi bitiren bir takım yok.
Marek Hamsik çok değerli ve karakterli bir futblcu. Transfer ettiğimiz oyuncuların yaşı değil deneyimi önemli.
Uğurcan ile bir saat önce konuştum. EURO 2020'de milli takımımızın en önemli oyuncularından biriydi. Kendisi şu an tatilde.
Biz Uğurcan Çakır için her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Altyapıdan çıkan bir oyuncumuzun Avrupa'ya gitmesi önemli.
Alexander Sörloth için 'Buyursun gelsin' dedim. Başkan bu süreci yönetiyor. Neler olacağını göreceğiz. 8+6 kuralı Türk futbolcuları geliştirmez, aksine önlerini tıkar. Lütfen! Artık bu konuyu konuşmak ve cevap vermek istemiyorum.
A Milli Takım turnuvaya Play-Off oynamadan gitti. Daha önce hep Play-Off'tan gittik ve zaten çok az katılım sağladık. Bir maçla ilgili Şenol Güneş'i mi konuşacağız? Ligimizin kalitesi nasıl? Bence genel futbol organizasyonumuzu konuşmalıyız."