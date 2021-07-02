Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdullah Avcı'dan kritik açıklamalar! 'Uğurcan Çakır milli takımın en iyisiydi...'
Giriş Tarihi: 2.7.2021 14:24 Son Güncelleme: 2.7.2021 14:30

Abdullah Avcı'dan kritik açıklamalar! 'Uğurcan Çakır milli takımın en iyisiydi...'

Abdullah Avcı'dan kritik açıklamalar! 'Uğurcan Çakır milli takımın en iyisiydi...'

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında soruları yanıtladı. Trabzonspor'un önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacağını, bunun için mücadele edeceğini belirten Avcı, Hamsik'in çok deneyimli bir isim olduğunun altını çizdi. Uğurcan Çakır ile 1 saat önce konuştuğunu belirten Abdullah Avcı 'Bu konuda her şeye hazırlıklıyız.' dedi.

Trabzonspor'un deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları ve takımdaki son duruma dair bilgiler veren Avcı, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Uğurcan Çakır'ın transfer olma ihtimali üzerine konuşan deneyimli hoca, "Uğurcan ile bir saat önce konuştum. EURO 2020'de milli takımımızın en önemli oyuncularından biriydi. Kendisi şu an tatilde. Biz her türlü senaryoya hazırlıklıyız" dedi.

Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

"Trabzonspor transfer yapmasa bile rakipleri için büyük tehdittir. Mevcut oyuncu grubuyla ilgili önemli bir mesafe aldık. Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Yapılan transferler de bize deneyim kazandıracak. Başkana ve yöneticilere teşekkür ediyorum, Avrupa'da dört transferi bitiren bir takım yok.

Marek Hamsik çok değerli ve karakterli bir futblcu. Transfer ettiğimiz oyuncuların yaşı değil deneyimi önemli.

Uğurcan ile bir saat önce konuştum. EURO 2020'de milli takımımızın en önemli oyuncularından biriydi. Kendisi şu an tatilde.

Biz Uğurcan Çakır için her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Altyapıdan çıkan bir oyuncumuzun Avrupa'ya gitmesi önemli.

Alexander Sörloth için 'Buyursun gelsin' dedim. Başkan bu süreci yönetiyor. Neler olacağını göreceğiz. 8+6 kuralı Türk futbolcuları geliştirmez, aksine önlerini tıkar. Lütfen! Artık bu konuyu konuşmak ve cevap vermek istemiyorum.

A Milli Takım turnuvaya Play-Off oynamadan gitti. Daha önce hep Play-Off'tan gittik ve zaten çok az katılım sağladık. Bir maçla ilgili Şenol Güneş'i mi konuşacağız? Ligimizin kalitesi nasıl? Bence genel futbol organizasyonumuzu konuşmalıyız."

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Abdullah Avcı'dan kritik açıklamalar! 'Uğurcan Çakır milli takımın en iyisiydi...'
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