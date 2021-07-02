Abdullah Avcı'dan kritik açıklamalar! 'Uğurcan Çakır milli takımın en iyisiydi...'

Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

"Trabzonspor transfer yapmasa bile rakipleri için büyük tehdittir. Mevcut oyuncu grubuyla ilgili önemli bir mesafe aldık. Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Yapılan transferler de bize deneyim kazandıracak. Başkana ve yöneticilere teşekkür ediyorum, Avrupa'da dört transferi bitiren bir takım yok.