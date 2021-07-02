Abdullah Avcı'dan kritik açıklamalar! 'Uğurcan Çakır milli takımın en iyisiydi...'
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Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında soruları yanıtladı. Trabzonspor'un önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacağını, bunun için mücadele edeceğini belirten Avcı, Hamsik'in çok deneyimli bir isim olduğunun altını çizdi. Uğurcan Çakır ile 1 saat önce konuştuğunu belirten Abdullah Avcı 'Bu konuda her şeye hazırlıklıyız.' dedi.