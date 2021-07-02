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Giriş Tarihi: 2.7.2021 19:29 Son Güncelleme: 2.7.2021 19:38

Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu! "Yarım kalan hikaye..."

Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu! Yarım kalan hikaye...

Son dakika haberi... Fenerbahçe, uzun süren teknik direktör arayışlarını sona erdirdi. Slaven Bilic ve Igor Angelovski ikilisinden birisinin imza atması beklenirken sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira ile yeniden anlaşma sağladı. Vitor Pereira, "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak." sözlerini kullandı.

Son dakika haberi... Fenerbahçe, uzun süren teknik direktör arayışlarını sona erdirdi. Sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira ile yeniden anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak!" sözleriyle Vitor Pereira ile anlaşıldığını duyurdu.

Kariyerinde 5'i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa olan, son olarak Çin'in Shanghai Port FC (eski adıyla Shanghai SIPG) takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira; ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçti.

2017-2020 arası görev aldığı Çin Süper Ligi ekibine ilk sezonunda kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşatan Pereira, bu süreçte bir de Çin Süper Kupası kazandı.

VITOR PEREİRA'DAN İLK AÇIKLAMALAR

5 yıl sonra Fenerbahçe'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe'de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe'de kupa kazanamadım. Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak.

Başkan Ali Koç'la yaptığım görüşmede bakış açılarımızın çok benzer olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Kendisine bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. Fenerbahçe'nin geleceği konusunda ortaya koyduğu vizyon, anlattıkları beni oldukça etkiledi.

Ocak ayında bir gazeteye verdiğim özel röportajda Türkiye'de kulüplerin yarını düşünmediğini, gelecekle ilgili bir vizyon koymadığını belirtmiştim. Fenerbahçe Spor Kulübü bana çok etkileyici bir plan ve programla geldi. Bu planın bizi başarıya ulaştıracak bir yapılanmanın parçası olduğunu hissediyorum. Bu sebeple çok heyecanlıyım.

Bununla beraber heyecanımı 2 katına çıkaran bir diğer konu, büyük Fenerbahçe camiasının taraftarlarının önüne çıkmak olacak. Taraftarımızın stadyumda yarattıkları coşkuyu da çok özledim. Umuyorum ki önümüzdeki sezon özlenen şampiyonluğa omuz omuza vererek ulaşacağız." şeklinde duygularını ifade etti.

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Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu! "Yarım kalan hikaye..."
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