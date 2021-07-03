Galatasaray Arnavut 10 numara Nedim Bajrami için harekete geçti

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Muslera, Marcao, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmelerini uzatan, yerli rotasyonunu güçlendirmek için ise Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü transfer eden sarı-kırmızılı takım, orta saha bölgesine de takviye yapacak. Galatasaray'ın gündemine gelen son isim ise Arnavut 10 numara Nedim Bajrami. İşte detaylar...