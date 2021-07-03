Galatasaray Arnavut 10 numara Nedim Bajrami için harekete geçti

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Muslera, Marcao, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmelerini uzatan, yerli rotasyonunu güçlendirmek için ise Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü transfer eden sarı-kırmızılı takım, orta saha bölgesine de takviye yapacak. Galatasaray'ın gündemine gelen son isim ise Arnavut 10 numara Nedim Bajrami. İşte detaylar...
Galatasaray transferde sürpriz bir oyuncunun peşine düştü. Orta sahaya yıldız bir isim kazandırmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Empoli forması giyen Nedim Bajrami ile yakından ilgileniyor.
Zürich doğumlu Arnavut futbolcu, İsviçre'nin Grasshoppers ekibinden Empoli'ye transfer oldu ve futboluyla İtalyan ekibinde önemli bir iz bıraktı.
TRANSFER ŞARTLARI GÖRÜŞÜLECEK
Takvim'de yer alan habere göre, henüz 22 yaşında olan Bajrami, Galatasaray scout ekibinin teknik direktör Fatih Terim'e sunduğu bir isimlerden biriydi. Tecrübeli hocanın da genç oyuncuyu izledikten sonra transferine onay verdiği öğrenildi. Cimbom şartları masaya yatıracak.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON
2020 yılından beri İtalyan ekibi Empoli'nin forması giyen Nedim Bajrami'nin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro. Galatasaray oyuncuyu öncelikli olarak kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Bajrami geçen sezon Serie B'de 36 maça çıkarken 5 gol, 8 asistlik katkı yaptı. Genç yetenek İtalya Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Arnavut yıldız, 8 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.