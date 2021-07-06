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Giriş Tarihi: 6.7.2021 10:40 Son Güncelleme: 6.7.2021 10:50

Son dakika: Vitor Pereira futbolculara böyle seslendi: 'Buraya gezmeye gelmedim şampiyon olmaya geldim!'

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Vitor Pereira futbolculara böyle seslendi: 'Buraya gezmeye gelmedim şampiyon olmaya geldim!'

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertliler Düzce Topuk Yaylası'nda yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. İkinci kez takımın başına geçen Vitor Pereira, idman öncesinde futbolcularla toplantı yaptı. Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir'in aktardığı habere göre Pereira, disiplin kurallarına dikkat çekti.

Fenerbahçe'den son dakika haberleri geliyor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira idman öncesinde takımla bir toplantı yaptı. 'İstanbul çok güzel bir şehir ama ben buraya gezmeye gelmedim, şampiyon olmaya geldim.' diyen Pereira, disiplinin önemini anlattı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıkarken çalışma öncesi yaptığı konuşmada şampiyon olmaya geldiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu belirten Pereira kendisi için burada olmanın büyük bir zevk olduğunu dile getirirken, geçen dönemde şampiyon olamadıklarını ama bu defa hep birlikte kulübe olan bağlılıkları ile başarmak istediklerini, bunun da lafla değil çalışarak olacağını söyledi.

Vitor Pereira; " İstanbul harika bir şehir ama ben buraya gezmeye gelmedim, şampiyon olmaya geldim ve olacağım" şeklinde konuşurken, koyduğu disiplin kurallarına da herkesin uymak zorunda olduğunu oyuncularına söyledi.

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Takım içi iletişime çok önem verdiğini oyuncularına anlatan Portekizli Teknik Adam, "ne probleminiz olursa direkt gelin bana söyleyin, ben de sizinle ilgili öyle yapacağım" şeklinde konuştu.

Portekizli Teknik Adam sözlerine şöyle sürdürdü : "Hepiniz çok kaliteli,ünlü oyuncularsınız ama bunu kanıtlayacağınız yer burası yani saha. Sizleri geliştirmek için ben ve ekibim buradayız. Disiplinli olacağız, kurallarımızdan taviz vermeden çok isteyerek tutkumuzla kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Vitor Pereira futbolculara böyle seslendi: 'Buraya gezmeye gelmedim şampiyon olmaya geldim!'
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