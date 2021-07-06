Son dakika: Vitor Pereira futbolculara böyle seslendi: 'Buraya gezmeye gelmedim şampiyon olmaya geldim!'

Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu belirten Pereira kendisi için burada olmanın büyük bir zevk olduğunu dile getirirken, geçen dönemde şampiyon olamadıklarını ama bu defa hep birlikte kulübe olan bağlılıkları ile başarmak istediklerini, bunun da lafla değil çalışarak olacağını söyledi.