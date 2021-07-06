Video Spor SON DAKİKA: Fenerbahçe Vítor Pereira yönetiminde idmanı basına açtı! İşte ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Fenerbahçe Vítor Pereira yönetiminde idmanı basına açtı! İşte ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Fenerbahçe Vítor Pereira yönetiminde idmanı basına açtı! İşte ilk görüntüler...
06.07.2021 | 10:16

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Son dkaika haberleri... Fenerbahçeli futbolcular, Düzce Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe Teknik Direktörü Vítor Pereira yönetiminde idmana çıkarak çalışmalarına başladı.

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