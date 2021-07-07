Son dakika: Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş iddiasına yalanlama! Galatasaray da istiyordu...

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ HABERİNİ YALANLADI! O NOTU KALDIRDI...

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan isimlerden Rachid Ghezzal, Instagram biyografisindeki 'Beşiktaş' yazısını da kaldırdı. Ghezzal ile Galatasaray arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği de gelen bilgiler arasında.