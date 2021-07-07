Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş iddiasına yalanlama! Galatasaray da istiyordu...
Giriş Tarihi: 7.7.2021 14:24 Son Güncelleme: 7.7.2021 14:32

Son dakika: Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş iddiasına yalanlama! Galatasaray da istiyordu...

Son dakika: Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş iddiasına yalanlama! Galatasaray da istiyordu...

Son dakika... Geçen sezon Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'dan flaş bir paylaşım geldi. Cezayirli oyuncu kendisi hakkında çıkan bir haberi yalanladı. Ghezzal'ın babasıyla yapılan görüşme sonrası 'Galatasaray da istedi ama Beşiktaş ile devam edeceğiz.' bilgisi verilmişti. Ghezzal'dan bir hamle daha geldi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş taraftarının en sevdiği futbolculardan biri olan Ghezzal'dan siyah beyazlı taraftarları üzecek bir açıklama geldi. Kendisinin Beşiktaş'ta devam edeceğini ifade eden bir haberi yalanlayan Ghezzal, Instagram hesabından paylaştığı gönderide haberin ekran görüntüsünü alıp 'YANLIŞ' notunu düştü.

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ HABERİNİ YALANLADI! O NOTU KALDIRDI...

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan isimlerden Rachid Ghezzal, Instagram biyografisindeki 'Beşiktaş' yazısını da kaldırdı. Ghezzal ile Galatasaray arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği de gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY 2 MİLYON 750 BİN € VERDİ TERİM KARŞI ÇIKTI!

Galatasaray Yönetimi ile Ghezzal arasındaki temaslardan anlaşma çıktı. Galatasaray, Cezayirli oyuncuya 2 milyon 750 bin € önerdi. Fatih Terim'in bu durumdan haberi olduktan sonra anlaşmanın mali detaylarına karşı çıktığı öğrenildi.

Takımdaki tavan ücretin Muslera'nın aldığı 2.5 milyon € olduğunu belirten Terim, bu konuda hassas olunması gerektiğinin altını çizdi.

Ghezzal'ın Beşiktaş konusundaki haberi yalanlamasının ardından Galatasaray iddiaları daha da alevlendi.

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Son dakika: Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş iddiasına yalanlama! Galatasaray da istiyordu...
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