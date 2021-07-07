Son dakika: Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş iddiasına yalanlama! Galatasaray da istiyordu...

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ HABERİNİ YALANLADI! O NOTU KALDIRDI...
Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan isimlerden Rachid Ghezzal, Instagram biyografisindeki 'Beşiktaş' yazısını da kaldırdı. Ghezzal ile Galatasaray arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği de gelen bilgiler arasında.
GALATASARAY 2 MİLYON 750 BİN € VERDİ TERİM KARŞI ÇIKTI!
Galatasaray Yönetimi ile Ghezzal arasındaki temaslardan anlaşma çıktı. Galatasaray, Cezayirli oyuncuya 2 milyon 750 bin € önerdi. Fatih Terim'in bu durumdan haberi olduktan sonra anlaşmanın mali detaylarına karşı çıktığı öğrenildi.
Takımdaki tavan ücretin Muslera'nın aldığı 2.5 milyon € olduğunu belirten Terim, bu konuda hassas olunması gerektiğinin altını çizdi.
Ghezzal'ın Beşiktaş konusundaki haberi yalanlamasının ardından Galatasaray iddiaları daha da alevlendi.